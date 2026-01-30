Вступ України до ЄС — Зеленський заявив про необхідність фаст-треку

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України має бути запроваджений "фаст-трек" до вступу в Європейський Союз. За його словами, держава планує завершити роботу над усіма переговорними кластерами до кінця 2026 року.

Глава держави наголосив, що Україна буде повністю готовою до членства у визначені терміни, однак з огляду на постійну загрозу з боку Росії країні потрібен максимально швидкий і спрощений шлях інтеграції до ЄС.

"Порівняно з усіма іншими країнами — нашими сусідами й балканськими друзями — тими, які претендують, і справедливо, що вони будуть в Євросоюзі, — вони не у війні та не мають ворожу силу на своїх кордонах та на кордонах Європи, яка блокуватиме в майбутньому їх вступ в Європейський Союз. Росія буде блокувати наш вступ в Євросоюз в майбутньому, у спокійний час, — це ж очевидна річ, вони це вже робили", — сказав Зеленський.

