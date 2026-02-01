Італія за вступ України до ЄС, але пріоритетом називає Балкани

В Італії висловилися про підтримку вступу України до ЄС
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує вступ України до Європейського Союзу. Водночас він наголосив, що італійці насамперед зосереджуються на Балканах.
Про це Антоніо Таяні сказав в інтервʼю Corriere Della Sera.
Шлях України до Євросоюзу
"Ми підтримуємо вступ України, але Балкани на першому місці. Ми маємо зобов’язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом", — зазначив Таяні.
За його словами, Італія підтримує Україну, якій необхідно досягти прогресу. Крім того, він повідомив, що Рим й надалі допомагатиме Києву.
Нагадаємо, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Євросоюз готує найбільший зимовий пакет допомоги для України.
А український лідер Володимир Зеленський наголошував, що для країни повинен бути запроваджений "фаст-трек" до вступу в ЄС.
