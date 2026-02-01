Італія за вступ України до ЄС, але пріоритетом називає Балкани

Антоніо Таяні. Фото: AP

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує вступ України до Європейського Союзу. Водночас він наголосив, що італійці насамперед зосереджуються на Балканах.

Про це Антоніо Таяні сказав в інтервʼю Corriere Della Sera.

"Ми підтримуємо вступ України, але Балкани на першому місці. Ми маємо зобов’язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом", — зазначив Таяні.

За його словами, Італія підтримує Україну, якій необхідно досягти прогресу. Крім того, він повідомив, що Рим й надалі допомагатиме Києву.

Нагадаємо, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Євросоюз готує найбільший зимовий пакет допомоги для України.

А український лідер Володимир Зеленський наголошував, що для країни повинен бути запроваджений "фаст-трек" до вступу в ЄС.