Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Політичне рішення щодо членства України в ЄС — в ОП назвали терміни

Політичне рішення щодо членства України в ЄС — в ОП назвали терміни

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:35
Членство України в ЄС — коли можуть ухвалити рішення щодо вступу
Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: ОП

Україна вже в першій половині поточного року буде готова до відкриття переговорів щодо членства в ЄС. Отримати рішення щодо вступу планують уже у 2027 році.

Про це під час зустрічі із делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони на чолі з головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає Новини.LIVE, посилаючись на ОП.

Реклама
Читайте також:

Що кажуть в ОП щодо членства України в ЄС

"Членство України в Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", — наголосив Ігор Жовква. 

Зустріч Ігоря Жовкви з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони
Зустріч Ігоря Жовкви з делегацією Європарламенту з питань безпеки й оборони. Фото: ОП

Також під час зустрічі з делегацією Європарламенту з питань безпеки й оборони йшлося про необхідність посилення ППО, зокрема про ініціативу PURL, завдяки якій Україна може закуповувати ракети у США. У межах цієї програми Україні в поточному році потрібні 15 мільярдів доларів. 

Також говорили про: 

  • підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 лютого;
  • оборонну співпрацю України та ЄС в межах ініціативи SAFE. 

За словами представника ОП, український оборонно-промисловий комплекс має великий потенціал, тому частка коштів має становити щонайменше 10% від внеску кожної держави, яка бере участь у виробництві. Наразі ж сума для потенційних спільних проєктів у межах SAFE сягає близько 5,2 мільярда євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує вступ України до ЄС. Щоправда, насамперед надаватимуть підтримку в євроінтеграції Балканам.

Також ми повідомляли, що ЄС надасть Україні найбільший пакет зимової допомоги. Зокрема, йдеться про 500 генераторів і 50 мільйонів євро.

Офіс президента Європейський союз Європа політики Ігор Жовква євроінтеграція
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації