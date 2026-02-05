Членство України в ЄС — коли можуть ухвалити рішення щодо вступу

Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: ОП

Україна вже в першій половині поточного року буде готова до відкриття переговорів щодо членства в ЄС. Отримати рішення щодо вступу планують уже у 2027 році.

Про це під час зустрічі із делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони на чолі з головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає Новини.LIVE, посилаючись на ОП.

Що кажуть в ОП щодо членства України в ЄС

"Членство України в Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", — наголосив Ігор Жовква.

Зустріч Ігоря Жовкви з делегацією Європарламенту з питань безпеки й оборони. Фото: ОП

Також під час зустрічі з делегацією Європарламенту з питань безпеки й оборони йшлося про необхідність посилення ППО, зокрема про ініціативу PURL, завдяки якій Україна може закуповувати ракети у США. У межах цієї програми Україні в поточному році потрібні 15 мільярдів доларів.

Також говорили про:

підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 лютого;

оборонну співпрацю України та ЄС в межах ініціативи SAFE.

За словами представника ОП, український оборонно-промисловий комплекс має великий потенціал, тому частка коштів має становити щонайменше 10% від внеску кожної держави, яка бере участь у виробництві. Наразі ж сума для потенційних спільних проєктів у межах SAFE сягає близько 5,2 мільярда євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує вступ України до ЄС. Щоправда, насамперед надаватимуть підтримку в євроінтеграції Балканам.

Також ми повідомляли, що ЄС надасть Україні найбільший пакет зимової допомоги. Зокрема, йдеться про 500 генераторів і 50 мільйонів євро.