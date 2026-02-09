Видео
Главная Новости дня Сибига призвал запретить въезд в ЕС российским военным

Сибига призвал запретить въезд в ЕС российским военным

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 13:01
Сибига призвал полностью запретить въезд в ЕС военным РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины/Telegram

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ввести полный запрет на въезд в Европейский Союз россиянам, воевавшим против Украины. Он отметил, что речь идет о национальной безопасности европейских стран.

Соответствующее заявление Андрей Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X, информирует Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Читайте также:

Сибига требует запретить военным РФ въезд в ЕС

"Пора ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, которые принимали участие в российской агрессии против Украины", — написал Сибига.

Глава дипломатического ведомства пояснил, что в первую очередь речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов.

Во-вторых, по мнению министра, это установит правильную цену за неправильный выбор: "каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу".

В то же время Сибига отметил, что Эстония уже продемонстрировала лидерство, внедрив соответствующие национальные решения и доказав, что механизм работает.

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об укреплении безопасности Европы", — резюмировал глава МИД Украины.

Сибіга закликав заборонити російським військовим в'їзд до ЄС
Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что недавно Зеленский ввел новые санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ.

Также мы информировали, что президент Европейской комиссии представила 20-й пакет санкций против России.

санкции против России МИД Андрей Сибига россияне ЕС война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
