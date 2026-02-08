Санкции против производителей ракет и дронов РФ ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ. Также применены ограничения против российского финансового сектора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленский ввел новые санкции

Зеленский рассказал, что в ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг выпустил более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. По его словам, производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.

"Именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", — заявил президент.

В то же время вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. Отмечается, что в этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Глава государства подчеркнул, что часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии.

"Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Также Reuters сообщал, что США могут усилить санкции против России. Возможные ограничения там связывают с тем, как будет продвигаться переговорный процесс по войне.