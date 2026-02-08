Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ввел новые санкции против производителей ракет и дронов РФ

Зеленский ввел новые санкции против производителей ракет и дронов РФ

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 10:08
Санкции против производителей ракет и дронов РФ ввел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ. Также применены ограничения против российского финансового сектора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Зеленский ввел новые санкции

Зеленский рассказал, что в ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг выпустил более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. По его словам, производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.

"Именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", — заявил президент.

В то же время вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. Отмечается, что в этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Глава государства подчеркнул, что часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии.

"Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Также Reuters сообщал, что США могут усилить санкции против России. Возможные ограничения там связывают с тем, как будет продвигаться переговорный процесс по войне.

Владимир Зеленский санкции против России санкции ракеты дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации