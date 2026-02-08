Відео
Головна Новини дня Зеленський запровадив нові санкції проти виробників ракет та дронів РФ

Зеленський запровадив нові санкції проти виробників ракет та дронів РФ

Дата публікації: 8 лютого 2026 10:08
Санкції проти виробників ракет та дронів РФ запровадив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ. Також застосовано обмеження проти російського фінансового сектору.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський запровадив нові санкції

Зеленський розповів, що у ніч проти 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог випустив понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. За його словами, виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

"Саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", — заявив президент. 

Водночас другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. Зазначається, що в цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Глава держави підкреслив, що частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії. 

"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", — підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ. Він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Також Reuters повідомляв, що США можуть посилити санкції проти Росії. Можливі обмеження там пов'язують з тим, як просуватиметься переговорний процес щодо війни.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції ракети дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
