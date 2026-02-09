Відео
Головна Новини дня Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС російським військовим

Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС російським військовим

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 13:01
Сибіга закликав повністю заборонити в'їзд до ЄС військовим РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України/Telegram

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав запровадити повну заборону на в'їзд до Європейського Союзу росіянам, що воювали проти України. Він зазначив, що мовиться про національну безпеку європейських країн.

Відповідну заяву Андрій Сибіга опублікував на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Читайте також:

Сибіга вимагає заборонити військовим РФ в'їзд до ЄС

"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", — написав Сибіга.

Глава дипломатичного відомства пояснив, що першочергово йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.

По-друге, на думку міністра, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: "кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи".

Водночас Сибіга наголосив, що Естонія вже продемонструвала лідерство, впровадивши відповідні національні рішення та довівши, що механізм працює.

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи", — резюмував очільник МЗС України.

Сибіга закликав заборонити російським військовим в'їзд до ЄС
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ.

Також ми інформували, що президентка Європейської комісії представила 20-й пакет санкцій проти Росії.

санкції проти Росії МЗС Андрій Сибіга росіяни ЄС війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
