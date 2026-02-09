Відео
Головна Новини дня Європарламент достроково проголосує за кредит для України

Європарламент достроково проголосує за кредит для України

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 23:22
Європарламент проголосує за кредит Україні у 90 млрд євро — відома дата
Роберта Метсола. Фото: Reuters

Європейський парламент у середу, 11 лютого, проведе голосування щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на фінансування військових витрат. Раніше голосування планували на кінець місяця.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Метсола, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Читайте також:

Європарламент виділить Україні 90 млрд євро

За словами Метсоли, домовленості між основними політичними групами дозволили винести питання на розгляд уже цього тижня. Речниця Європарламенту Дельфін Колар підтвердила, що між фракціями досягнуто консенсусу напередодні відкриття пленарного засідання.

Підтримку прискореному голосуванню надали правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристська група соціалістів і демократів, а також ліберальна партія "Оновити Європу". Це відкриває шлях для Європейської комісії до залучення коштів на міжнародних боргових ринках під гарантії довгострокового бюджету ЄС.

Очікується, що завдяки підтримці трьох політичних груп рішення, включно зі змінами до бюджету Євросоюзу та чинного механізму фінансування України, отримає необхідну більшість голосів.

Раніше голосування планували провести під час спеціальної пленарної сесії 24 лютого — у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали терміни для вступу України в Євросоюз.

А також керівник МЗС Андрій Сибіга закликав ЄС закрити кордони для російських військових.

Європейський союз кредити фінансова допомога Україна Європарламент
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
