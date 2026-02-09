Відео
Головна Новини дня Ватикан передав допомогу для України — про що йдеться

Ватикан передав допомогу для України — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 23:57
Ватикан передав Україні ліки та генератори — що відомо
Гуманітарна допомога від Ватикана. Фото: vaticannews.va

Ватикан надав Україні масштабну гуманітарну допомогу у відповідь на нові удари Росії по енергетичній інфраструктурі. До країни вже доставили 80 електрогенераторів, а також велику партію медикаментів і продуктів харчування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vatican News.

Читайте також:

Ватикан передав генератори і ліки для України

Ініціатива була реалізована після звернення Папи Лева XIV, озвученого під час загальної аудієнції у середу, 4 лютого. Тоді понтифік наголосив на наслідках обстрілів, які знову вражають українську енергетичну інфраструктуру, та закликав до міжнародної солідарності.

Як повідомили у Ватикані, Дикастерія служіння милосердя на прохання Папи організувала відправлення до України трьох вантажівок із 80 електрогенераторами. Колона вирушила з базиліки Святої Софії в Римі — головної церкви української громади в Італії — та вже прибула до Києва і Фастова.

Окрім генераторів, до України доставили тисячі упаковок медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, харчові добавки та мелатонін.

У Дикастерії служіння милосердя, яку очолює кардинал Конрад Краєвський, також повідомили, що готують нову гуманітарну місію. Найближчим часом планується відправлення ще однієї вантажівки з антибіотиками, гіпотензивними препаратами, протизапальними засобами та продуктами харчування.

Нагадаємо, ЄС достроково проголосує за надання 90 млрд євро для України.

А також президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко підтримку громад на тлі відключень електроенергії.

Ватикан Україна гуманітарна допомога енергетика підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
