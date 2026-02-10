Массовые отключения электроэнергии — в Укрэнерго описали текущую ситуацию

Энергетик стоит на руинах энергообъекта. Фото: REUTERS

В Украине фиксируют рост потребления электроэнергии на фоне похолодания и повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Из-за этого во всех регионах продолжают действовать ограничительные меры, поэтому энергетики призывают максимально экономно использовать электроэнергию в течение суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление в Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Почему в Украине применяют графики отключений света

По состоянию на утро 10 февраля в энергосистеме зафиксировали новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Они стали следствием артиллерийских обстрелов и ударов беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. В тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над поэтапным восстановлением питания потребителей.

Одновременно по всей стране применяют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для населения. В отдельных регионах дополнительно были введены аварийные обесточивания, которые планируют отменить после стабилизации работы энергосистемы.

На этом фоне растет нагрузка на систему. Основными причинами называют снижение температуры во всех регионах Украины, а также меньший объем ограничений в части областей по сравнению с прошлыми сутками. Кроме того, это связывают с большим количеством потребителей, которые оставались без электроснабжения после очередной массированной атаки по энергетической инфраструктуре на выходных.

Энергетики отмечают, что потребность в экономном использовании электроэнергии сохраняется во всех регионах на протяжении всех суток. Украинцев призывают ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночной период после 23:00.

Напомним, недавно мэр Бурштына заявил, что в городе постепенно восстанавливают подачу тепла после российского удара по ТЭЦ.

Также экономист объяснил, как отключения электроэнергии влияют на бизнес в Украине.