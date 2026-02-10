Масові відключення електроенергії — в Укренерго описали поточну ситуацію

Енергетик стоїть на руїнах енергооб'єкту. Фото: REUTERS

В Україні фіксують зростання споживання електроенергії на тлі похолодання та пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Через це в усіх регіонах продовжують діяти обмежувальні заходи, тому енергетики закликають максимально економно використовувати електроенергію протягом доби.

Про повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Чому в Україні застосовують графіки відключень світла

Станом на ранок 10 лютого в енергосистемі зафіксували нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Вони стали наслідком артилерійських обстрілів і ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури. У тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над поетапним відновленням живлення споживачів.

Одночасно по всій країні застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для населення. В окремих регіонах додатково були введені аварійні знеструмлення, які планують скасувати після стабілізації роботи енергосистеми.

На цьому тлі зростає навантаження на систему. Основними причинами називають зниження температури в усіх регіонах України, а також менший обсяг обмежень у частині областей порівняно з минулою добою. Окрім тогот це пов'язують із великою кількістю споживачів, які залишалися без електропостачання після чергової масованої атаки по енергетичній інфраструктурі на вихідних.

Енергетики наголошують, що потреба в ощадливому використанні електроенергії зберігається в усіх регіонах упродовж усієї доби. Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний період після 23:00.

Нагадаємо, нещодавно мер Бурштина заявив, що в місті поступово відновлюють подачу тепла після російського удару по ТЕЦ.

Також економіст пояснив, як відключення електроенергії впливають на бізнес в Україні.