До третини сервісних бізнесів в Україні можуть закритися — економіст

Генератор заживлює заклад. Фото: УНІАН

В Україні вже припинили роботу близько 20% сервісних бізнесів і ресторанів, ще приблизно 10% підприємств перебувають на межі закриття. Таким чином, за підсумками цієї зими країна ризикує втратити до третини бізнесів у сфері послуг.

Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Україні масово закриваються бізнеси через відключення світла

Економіст зазначив, що серйозного удару по бізнесу завдали відключення електроенергії. За його словами, лише за два зимові місяці компанії втратили значну частину робочого часу.

"За грудень і січень бізнес втратив 28% продуктивного часу. Собівартість через те, що бізнес змушений покладатися на альтернативну генерацію електрики і тепла, зросла на 11%. Втрати сумарні для бізнесу 5% в річному виразі оборотів. Тобто величезні втрати", — наголосив Длігач.

Він пояснив, що компенсувати ці втрати бізнес фактично не має можливості. Підвищення цін перекладає навантаження на споживачів і розганяє інфляцію, а фінансування з власних ресурсів для більшості компаній уже недоступне.

"Бізнес не може сам профінансувати, тому що все, фінансових ресурсів більше нема. Бізнес або закредитований, або цей позитивний фінансовий результат, який був у бізнесу накопичений, вже за 4 роки війни закінчився, винищений", — заявив економіст.

Длігач також розповів, що разом із Міністерством економіки напрацьовували різні варіанти програм підтримки бізнесу, які мали б допомогти підприємствам пережити складний період. Водночас, за його словами, не всі запропоновані рішення були зроблені.

Окремо економіст звернув увагу на масштаби закриттів у сфері послуг, наголосивши, що йдеться не про тимчасове припинення роботи, а про системні втрати.

"Ми знаємо, що близько 20% сервісних бізнесів, ресторанів і інших, просто позакривалися, фізично позакривалися. Причому системно, а не просто на час зими. А ще близько 10% на межі закриття. Тобто сумарно третину сервісних бізнесів ми можемо втратити по результатах цієї зими", — підсумував Длігач.

Нагадаємо, в Україні спостерігають стійку тенденцію до закриття бізнесів. Стало відомо, які області увійшли в антирейтинг.

Тим часом керівники держпідприємств отримують чималі гроші навіть попри збитковість. Дивіться у розслідуванні проєкту "Наша справа" про доходи топменеджерів відомих державних піжприємств.