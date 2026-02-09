Відео
Головна Новини дня Як зарплати керівників нищать держпідприємства — "Наша справа"

Як зарплати керівників нищать держпідприємства — "Наша справа"

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 07:34
Мільйонні зарплати керівників знищують держпідприємства — розслідування "Наша справа"
Журналістка Новини.LIVE Марія Гураль. Фото: скриншот

Українські державні підприємства працюють у збиток або ж зовсім не звітують. На це є одна головна, але неочевидна причина — мільйонні зарплати керівників. 

Детальніше про це розповідаємо у проєкті "Наша справа".

Читайте також:

Зарплати керівників держпідприємств

В Україні станом на липень 2025 року зареєстрували 1568 державних підприємств. При цьому більшість з них, понад 60% не подали фінансову звітність за 2024 рік.

Серед тих, хто таки відзвітував, 41% заявив про збитковість. Зокрема, 274 підприємства отримали сукупний збиток понад 6,5 млрд грн. Зовсім з нульовим фінансовим результатом завершили рік 23 компанії.

null
Скільки підприємств не подали звітність. Фото: кадр з відео

Багато акціонерних товариств та ТОВ під державним керівництвом взагалі випадають з поля зору. Деякі керівники таких підприємств та члени наглядових рад отримують величезні зарплати — сотні тисяч і мільйони гривень щомісяця:

  • 25 млн грн зарплати у 2024 році отримав колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов;
  • чинний керівник компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький — більше 26 млн грн;
  • гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримав понад 11 млн грн, при цьому збиток компанії склав 413 млн грн;
  • гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський отримав 2,27 млн грн, при збитку підприємства понад 1,1 млрд грн.

Поки керівники держкомпаній отримують мільйони зарплати без чіткої прив'язки до фінансових результатів, а аудит можна просто не пустити на підприємства, реформа управління державними компаніями залишається лише красивою презентацією.

Нагадаємо, раніше у випуску "Наша справа" ми розповідали про те, як влада заробляє на ремонтах укриттів.

Також ми розповідали про те, хто контролює державні компанії — розкриваємо правду у проєкті "Наша справа".

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
