Главная Новости дня Как зарплаты руководителей уничтожают госпредприятия — "Наша справа"

Как зарплаты руководителей уничтожают госпредприятия — "Наша справа"

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 07:34
Миллионные зарплаты руководителей уничтожают госпредприятия — расследование "Наша справа"
Журналистка Новини.LIVE Мария Гураль. Фото: скриншот

Украинские государственные предприятия работают в убыток или вовсе не отчитываются. На это есть одна главная, но неочевидная причина — миллионные зарплаты руководителей.

Подробнее об этом рассказываем в проекте "Наша справа".

Зарплаты руководителей госпредприятий

В Украине по состоянию на июль 2025 года зарегистрировали 1568 государственных предприятий. При этом большинство из них, более 60% не подали финансовую отчетность за 2024 год.

Среди тех, кто таки отчитался, 41% заявил об убыточности. В частности, 274 предприятия получили совокупный убыток более 6,5 млрд грн. Совсем с нулевым финансовым результатом завершили год 23 компании.

null
Сколько предприятий не подали отчетность. Фото: кадр из видео

Многие акционерные общества и ООО под государственным руководством вообще выпадают из поля зрения. Некоторые руководители таких предприятий и члены наблюдательных советов получают огромные зарплаты — сотни тысяч и миллионы гривен ежемесячно:

  • 25 млн грн зарплаты в 2024 году получил бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов;
  • действующий руководитель компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий — более 26 млн грн;
  • гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский получил более 11 млн грн, при этом убыток компании составил 413 млн грн;
  • гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский получил 2,27 млн грн, при убытке предприятия более 1,1 млрд грн.

Пока руководители госкомпаний получают миллионы зарплаты без четкой привязки к финансовым результатам, а аудит можно просто не пустить на предприятия, реформа управления государственными компаниями остается лишь красивой презентацией.

Напомним, ранее в выпуске "Наше дело" мы рассказывали о том, как власть зарабатывает на ремонтах укрытий.

Также мы рассказывали о том, кто контролирует государственные компании — раскрываем правду в проекте "Наше дело".

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
