Как в Украине функционируют государственные предприятия — расследование Наша Справа

Руководители акционерных обществ, на 100% принадлежащих государству, и члены их наблюдательных советов ежемесячно получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен заработной платы. Вместе с тем значительная часть таких предприятий годами остается убыточной.

Кто определяет эти суммы? Кто контролирует эффективность менеджмента? Почему люди, которые управляют компаниями, на 100% принадлежащими государству, не обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе? Об этом и многом другом в новом выпуске проекта журналистских расследований "НАША СПРАВА".

Бывший председатель правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов является одним из фигурантов дела "Миндичгейт". В течение 2024 года он получил в государственной компании 25,11 млн грн заработной платы, что в среднем составляет около 2,1 млн грн ежемесячно. В то же время по итогам 2023 года предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 1,6 млрд грн, хотя уже потом финансовые показатели существенно выросли — до 54 млрд грн прибыли.

Несмотря на стопроцентную государственную собственность таких компаний, их топ-менеджеры и члены наблюдательных советов не подпадают под требование декларирования доходов и имущества, поскольку юридически не имеют статуса государственных служащих. В результате общественность лишена возможности видеть информацию об их состоянии, потенциальных конфликтах интересов или происхождении доходов.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и народный депутат Алексей Гончаренко настаивают: эту систему необходимо менять. Среди ключевых предложений, ограничение зарплат руководителей и членов наблюдательных советов, привязка вознаграждения к финансовым результатам предприятий, а также введение обязательного декларирования.

А гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский имеет собственное видение ситуации. Он объясняет убыточность компании спецификой финансового учета, инвестициями и военными вызовами, а также выступает с критикой подхода к декларированию.

После громкого коррупционного скандала в энергетической сфере, известного как "Миндичгейт", правительство заявило о намерении обновить наблюдательные советы в стратегически важных секторах. Вместе с тем специалисты отмечают: если эти шаги не будут сопровождаться четкой ответственностью и эффективным механизмом прозрачного контроля, реальных изменений может так и не произойти.

Дополнительные риски несет и отмена Хозяйственного кодекса. Сейчас все государственные предприятия меняют форму управления, превращаясь в акционерные общества и ООО.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, такая трансформация в условиях хронической убыточности может стать путем к скрытой приватизации государственных активов.

