Главная Новости дня До трети сервисных бизнесов могут исчезнуть после этой зимы

До трети сервисных бизнесов могут исчезнуть после этой зимы

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:45
До трети сервисных бизнесов в Украине могут закрыться — экономист
Генератор заживляет заведение. Фото: УНИАН

В Украине уже прекратили работу около 20% сервисных бизнесов и ресторанов, еще около 10% предприятий находятся на грани закрытия. Таким образом, по итогам этой зимы страна рискует потерять до трети бизнесов в сфере услуг.

Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE

Читайте также:

В Украине массово закрываются бизнесы из-за отключения света

Экономист отметил, что серьезный удар по бизнесу нанесли отключения электроэнергии. По его словам, только за два зимних месяца компании потеряли значительную часть рабочего времени.

"За декабрь и январь бизнес потерял 28% продуктивного времени. Себестоимость из-за того, что бизнес вынужден полагаться на альтернативную генерацию электричества и тепла, выросла на 11%. Потери суммарные для бизнеса 5% в годовом выражении оборотов. То есть огромные потери", — подчеркнул Длигач.

Он пояснил, что компенсировать эти потери бизнес фактически не имеет возможности. Повышение цен перекладывает нагрузку на потребителей и разгоняет инфляцию, а финансирование из собственных ресурсов для большинства компаний уже недоступно.

"Бизнес не может сам профинансировать, потому что все, финансовых ресурсов больше нет. Бизнес или закредитован, или этот положительный финансовый результат, который был у бизнеса накоплен, уже за 4 года войны закончился, истреблен", — заявил экономист.

Длигач также рассказал, что вместе с Министерством экономики нарабатывали различные варианты программ поддержки бизнеса, которые должны помочь предприятиям пережить сложный период. В то же время, по его словам, не все предложенные решения были сделаны.

Отдельно экономист обратил внимание на масштабы закрытий в сфере услуг, подчеркнув, что речь идет не о временном прекращении работы, а о системных потерях.

"Мы знаем, что около 20% сервисных бизнесов, ресторанов и других, просто позакрывались, физически позакрывались. Причем системно, а не просто на время зимы. А еще около 10% на грани закрытия. То есть суммарно треть сервисных бизнесов мы можем потерять по результатам этой зимы", — подытожил Длигач.

Напомним, в Украине наблюдают устойчивую тенденцию к закрытию бизнесов. Стало известно, какие области вошли в антирейтинг.

Между тем руководители госпредприятий получают немалые деньги даже несмотря на убыточность. Смотрите в расследовании проекта "Наша справа" о доходах топ-менеджеров известных государственных предприятий.

убытки электроэнергия бизнес предприятия предприниматели отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
