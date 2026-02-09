Відео
Головна Новини дня Бурштинська ТЕЦ частково відновила роботу — яка ситуація

Бурштинська ТЕЦ частково відновила роботу — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 13:20
Бурштинська ТЕС поступово відновлює теплопостачання після обстрілу
Енергетики на зруйнованому об'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Івано-Франківщині, у Бурштині, поступово відновлюють теплопостачання після пошкоджень, завданих під час нічної ворожої атаки. За інформацією міського голови, система вже запущена, однак наразі працює не на повну потужність.

Про це Василь Андрієшин повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У Бурштині частково відновили подачу опалення

Станом на сьогодні тепло і вода в місто подаються, однак не в повному обсязі. Комунальникам уже вдалося вирівняти тиск у системі, тепер вони поступово піднімають температуру теплоносія. Зранку вона становила близько 55 градусів, і до кінця доби планують досягти нормативних показників.

Водночас у мерії звернули увагу мешканців багатоквартирних будинків на технічну проблему заповітрювання мереж. Через це батареї в окремих квартирах можуть залишатися холодними навіть після відновлення подачі тепла. Управляючі компанії уже виконують роботи з розповітрювання, але через брак персоналу людей просять, за можливості, долучатися до цього процесу самостійно.

Школи цього дня працюють дистанційно, а рішення про повернення до очного навчання ухвалюватимуть після стабілізації опалення. У дитсадках організували чергові групи з додатковим обігрівом.

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати енергооб'єкти в Україні. Цієї ночі на Волині зафіксована така атака.

Також нардеп відповів, яка ситуація з подачею опалення у Києві та коли можлива стабільна подача тепла.

електроенергія Івано-Франківська область ТЕЦ опалення енергетика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
