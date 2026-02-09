Бурштынская ТЭС постепенно восстанавливает теплоснабжение после обстрела

Энергетики на разрушенном объекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

На Ивано-Франковщине, в Бурштыне, постепенно восстанавливают теплоснабжение после повреждений, нанесенных во время ночной вражеской атаки. По информации городского головы, система уже запущена, однако пока работает не на полную мощность.

Об этом Василий Андриешин сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

В Бурштыне частично восстановили подачу отопления

По состоянию на сегодня тепло и вода в город подаются, однако не в полном объеме. Коммунальщикам уже удалось выровнять давление в системе, теперь они постепенно поднимают температуру теплоносителя. Утром она составляла около 55 градусов, и до конца суток планируют достичь нормативных показателей.

В то же время в мэрии обратили внимание жителей многоквартирных домов на техническую проблему завоздушивания сетей. Из-за этого батареи в отдельных квартирах могут оставаться холодными даже после возобновления подачи тепла. Управляющие компании уже выполняют работы по развоздушиванию, но из-за нехватки персонала людей просят, по возможности, участвовать в этом процессе самостоятельно.

Школы в этот день работают дистанционно, а решение о возвращении к очному обучению будут принимать после стабилизации отопления. В детсадах организовали дежурные группы с дополнительным обогревом.

Напомним, Россия продолжает атаковать энергообъекты в Украине. Этой ночью на Волыни зафиксирована такая атака.

