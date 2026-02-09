Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала енергооб'єкт на Волині — деталі від влади

Росія атакувала енергооб'єкт на Волині — деталі від влади

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 08:49
Обстріл Нововолинська 9 лютого — які наслідки атаки на енергооб'єкт
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни в ніч проти 9 лютого атакували Нововолинську громаду Волинської області. Ворог цілився по енергооб'єкту.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус в понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Нововолинської громади

За словами Карпуса, після атаки на енергооб'єкт у Нововолинську ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.

"Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є", — пояснив ситуацію мер Нововолинська.

Наслідки удару по Нововолинську
Повідомлення Карпуса про атаку на об'єкт енергетики. Фото: скриншот

Він також додав, що у зв'язку з атакою два ліцеї міста сьогодні будуть працювати дистанційно:

  • №2;
  • №7.
Наслідки удару по Нововолинську
Повідомлення Карпуса про роботу закладів освіти. Фото: скриншот

"Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі", — додав Карпус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 9 лютого атакували селище Шахтарське на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей.

Також ми розповідали про те, що РФ атакувала Харківщину минулої ночі. Через удар безпілотниками загинула жінка з дитиною.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

росіяни обстріли Волинська область енергетика атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації