Обстріл Нововолинська 9 лютого — які наслідки атаки на енергооб'єкт

Росія атакувала енергооб'єкт на Волині — деталі від влади
Росіяни в ніч проти 9 лютого атакували Нововолинську громаду Волинської області. Ворог цілився по енергооб'єкту.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус в понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Нововолинської громади
За словами Карпуса, після атаки на енергооб'єкт у Нововолинську ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.
"Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є", — пояснив ситуацію мер Нововолинська.
Він також додав, що у зв'язку з атакою два ліцеї міста сьогодні будуть працювати дистанційно:
- №2;
- №7.
"Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі", — додав Карпус.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 9 лютого атакували селище Шахтарське на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей.
Також ми розповідали про те, що РФ атакувала Харківщину минулої ночі. Через удар безпілотниками загинула жінка з дитиною.
Читайте Новини.LIVE!