Обстріл Нововолинська 9 лютого — які наслідки атаки на енергооб'єкт

Росіяни в ніч проти 9 лютого атакували Нововолинську громаду Волинської області. Ворог цілився по енергооб'єкту.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус в понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Нововолинської громади

За словами Карпуса, після атаки на енергооб'єкт у Нововолинську ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.

"Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є", — пояснив ситуацію мер Нововолинська.

Повідомлення Карпуса про атаку на об'єкт енергетики. Фото: скриншот

Він також додав, що у зв'язку з атакою два ліцеї міста сьогодні будуть працювати дистанційно:

№2;

№7.

Повідомлення Карпуса про роботу закладів освіти. Фото: скриншот

"Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі", — додав Карпус.

