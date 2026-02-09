Видео
Главная Новости дня Россия атаковала энергообъект на Волыни — детали от власти

Россия атаковала энергообъект на Волыни — детали от власти

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 08:49
Обстрел Нововолынска 9 февраля — какие последствия атаки на энергообъект
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в ночь на 9 февраля атаковали Нововолынскую общину Волынской области. Враг целился по энергообъекту.

Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Нововолынской общины

По словам Карпуса, после атаки на энергообъект в Нововолынске ситуация в городе остается контролируемой. Все соответствующие службы работают, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.

"Вода подается от электросети. Очистные работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть", — объяснил ситуацию мэр Нововолынска.

Наслідки удару по Нововолинську
Сообщение Карпуса об атаке на объект энергетики. Фото: скриншот

Он также добавил, что в связи с атакой два лицея города сегодня будут работать дистанционно:

  • №2;
  • №7.
Наслідки удару по Нововолинську
Сообщение Карпуса о работе учреждений образования. Фото: скриншот

"Сады №6 и №7 детей не принимают сегодня. Остальные заведения работают в штатном режиме", — добавил Карпус.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 9 февраля атаковали поселок Шахтерское на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали девять человек.

Также мы рассказывали о том, что РФ атаковала Харьковскую область прошлой ночью. Из-за удара беспилотниками погибла женщина с ребенком.

россияне обстрелы Волынская область энергетика атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
