Обстрел Нововолынска 9 февраля — какие последствия атаки на энергообъект

Россия атаковала энергообъект на Волыни — детали от власти
Россияне в ночь на 9 февраля атаковали Нововолынскую общину Волынской области. Враг целился по энергообъекту.
Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Нововолынской общины
По словам Карпуса, после атаки на энергообъект в Нововолынске ситуация в городе остается контролируемой. Все соответствующие службы работают, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.
"Вода подается от электросети. Очистные работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть", — объяснил ситуацию мэр Нововолынска.
Он также добавил, что в связи с атакой два лицея города сегодня будут работать дистанционно:
- №2;
- №7.
"Сады №6 и №7 детей не принимают сегодня. Остальные заведения работают в штатном режиме", — добавил Карпус.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 9 февраля атаковали поселок Шахтерское на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали девять человек.
Также мы рассказывали о том, что РФ атаковала Харьковскую область прошлой ночью. Из-за удара беспилотниками погибла женщина с ребенком.
