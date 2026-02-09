Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Разгромленные дома и пострадавшие — РФ атаковала Днепропетровщину

Разгромленные дома и пострадавшие — РФ атаковала Днепропетровщину

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 07:55
Обстрел Днепропетровщины 9 февраля — много пострадавших и разрушения
Пожар в доме из-за атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Российские дроны атаковали поселок Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области. В результате этого пострадали девять человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Шахтерского

По словам начальника ОГА, среди девяти пострадавших из-за российского обстрела — 13-летняя девочка. Всех раненых доставили в медицинское учреждение. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Поврежденная многоэтажка. Фото: Telegram/Александр Ганжа

"Загорелась трехэтажка, там изуродованы крыша и перекрытия. Еще в одном многоквартирном доме побиты окна. Горел гараж", — отметил Александр Ганжа.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Удары по другим населенным пунктам области

Россияне также атаковали Васильковскую громаду, из-за чего произошел пожар. В результате обстрела разрушениям подверглись три частных дома.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Спасатели тушат пожар на месте обстрела. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Артиллерией и FPV-дронами били оккупанты и по Никопольщине, в частности, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Одессу в ночь на 9 февраля. В результате обстрела погиб человек.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве вечером 8 февраля прогремели мощные взрывы. Перед тем в ПС предупредили об угрозе баллистического удара.

Ваша пробная версия Premium закончилась

россияне Днепропетровская область обстрелы дроны атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации