Обстрел Днепропетровщины 9 февраля — много пострадавших и разрушения

Пожар в доме из-за атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Российские дроны атаковали поселок Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области. В результате этого пострадали девять человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Шахтерского

По словам начальника ОГА, среди девяти пострадавших из-за российского обстрела — 13-летняя девочка. Всех раненых доставили в медицинское учреждение. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Поврежденная многоэтажка. Фото: Telegram/Александр Ганжа

"Загорелась трехэтажка, там изуродованы крыша и перекрытия. Еще в одном многоквартирном доме побиты окна. Горел гараж", — отметил Александр Ганжа.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Удары по другим населенным пунктам области

Россияне также атаковали Васильковскую громаду, из-за чего произошел пожар. В результате обстрела разрушениям подверглись три частных дома.

Спасатели тушат пожар на месте обстрела. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Артиллерией и FPV-дронами били оккупанты и по Никопольщине, в частности, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. К счастью, люди не пострадали.

