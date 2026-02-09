Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Розгромлені будинки і постраждалі — РФ атакувала Дніпропетровщину

Розгромлені будинки і постраждалі — РФ атакувала Дніпропетровщину

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 07:55
Обстріл Дніпропетровщини 9 лютого — багато постраждалих та руйнування
Пожежа у будинку через атаку РФ на Дніпропетровщину. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Російські дрони атакували селище Шахтарське Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Шахтарського

За словами начальника ОВА, серед дев'яти постраждалих через російський обстріл — 13-річна дівчинка. Усіх поранених доправили до медичного закладу. 57-річна жінка перебуває у важкому стані.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

"Зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж", — зазначив Олександр Ганжа.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот

Удари по інших населених пунктах області

Росіяни також атакували Васильківську громаду, через що сталася пожежа. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали три приватні будинки.

Наслідки удару по Дніпропетровщині 9 лютого
Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Артилерією і FPV-дронами били окупанти і по Нікопольщині, зокрема, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 лютого. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також ми розповідали про те, що у Києві ввечері 8 лютого пролунали потужні вибухи. Перед тим у ПС попередили про загрозу балістичного удару.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

росіяни Дніпропетровська область обстріли дрони атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації