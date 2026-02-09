Обстріл Дніпропетровщини 9 лютого — багато постраждалих та руйнування

Пожежа у будинку через атаку РФ на Дніпропетровщину. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Російські дрони атакували селище Шахтарське Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Шахтарського

За словами начальника ОВА, серед дев'яти постраждалих через російський обстріл — 13-річна дівчинка. Усіх поранених доправили до медичного закладу. 57-річна жінка перебуває у важкому стані.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

"Зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж", — зазначив Олександр Ганжа.

Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот

Удари по інших населених пунктах області

Росіяни також атакували Васильківську громаду, через що сталася пожежа. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали три приватні будинки.

Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Артилерією і FPV-дронами били окупанти і по Нікопольщині, зокрема, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 лютого. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також ми розповідали про те, що у Києві ввечері 8 лютого пролунали потужні вибухи. Перед тим у ПС попередили про загрозу балістичного удару.

