Обстріл Дніпропетровщини 9 лютого — багато постраждалих та руйнування

Розгромлені будинки і постраждалі — РФ атакувала Дніпропетровщину
Російські дрони атакували селище Шахтарське Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок цього постраждали дев'ятеро людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Шахтарського
За словами начальника ОВА, серед дев'яти постраждалих через російський обстріл — 13-річна дівчинка. Усіх поранених доправили до медичного закладу. 57-річна жінка перебуває у важкому стані.
"Зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж", — зазначив Олександр Ганжа.
Удари по інших населених пунктах області
Росіяни також атакували Васильківську громаду, через що сталася пожежа. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали три приватні будинки.
Артилерією і FPV-дронами били окупанти і по Нікопольщині, зокрема, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 лютого. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Також ми розповідали про те, що у Києві ввечері 8 лютого пролунали потужні вибухи. Перед тим у ПС попередили про загрозу балістичного удару.
Читайте Новини.LIVE!