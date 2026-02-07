Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар РФ по Бурштинській ТЕС — в якому стані станція

Удар РФ по Бурштинській ТЕС — в якому стані станція

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 17:48
Росіяни атакували Бурштинську ТЕС 7 лютого — які наслідки
Бурштинська ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС/Facebook

У суботу, 7 лютого, російські окупанти завдали удару по Бурштинській тепловій електростанції, розташованій біля міста Бурштин Івано-Франківської області. Внаслідок ворожого обстрілу енергооб'єкт зазнав серйозних пошкоджень.

Про це інформує міський голова Бурштина Василь Андрієшин, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Бурштинську ТЕС — які наслідки

Отже, внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу сильних руйнувань зазнала Бурштинська ТЕС на Франківщині — наразі станція не працює.

Крім того, за інформацією мера Бурштина, зараз у місті немає тепла та води. Опалення планують відновити протягом 48 годин.

"Отже, що стосується тепла. Тепла зараз немає, на станції ситуація дуже складна. Але відповідно до регламенту по надзвичайних ситуаціях ми повинні тепло подати протягом 48 годин і ми тепло подамо.

Ми тепло подамо, я не знаю, чи це буде від теплоелектроцентралі Бурштинська ТЕС, чи це буде від котельні. Ми готуємо все для того, щоб запустити котельні, але можливо відновиться і Бурштинська ТЕС, тому тепло буде протягом 48 годин", — пояснив Андрієшин.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 лютого російські війська масовано атакували Україну — здебільшого удар припав на захід країни.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію зі світлом та теплом після сьогоднішнього масованого обстрілу.

обстріли Івано-Франківська область теплопостачання ТЕС енергетика атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації