Росіяни атакували Бурштинську ТЕС 7 лютого — які наслідки

Бурштинська ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС/Facebook

У суботу, 7 лютого, російські окупанти завдали удару по Бурштинській тепловій електростанції, розташованій біля міста Бурштин Івано-Франківської області. Внаслідок ворожого обстрілу енергооб'єкт зазнав серйозних пошкоджень.

Про це інформує міський голова Бурштина Василь Андрієшин, передає Новини.LIVE.

Атака РФ на Бурштинську ТЕС — які наслідки

Отже, внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу сильних руйнувань зазнала Бурштинська ТЕС на Франківщині — наразі станція не працює.

Крім того, за інформацією мера Бурштина, зараз у місті немає тепла та води. Опалення планують відновити протягом 48 годин.

"Отже, що стосується тепла. Тепла зараз немає, на станції ситуація дуже складна. Але відповідно до регламенту по надзвичайних ситуаціях ми повинні тепло подати протягом 48 годин і ми тепло подамо.

Ми тепло подамо, я не знаю, чи це буде від теплоелектроцентралі Бурштинська ТЕС, чи це буде від котельні. Ми готуємо все для того, щоб запустити котельні, але можливо відновиться і Бурштинська ТЕС, тому тепло буде протягом 48 годин", — пояснив Андрієшин.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 лютого російські війська масовано атакували Україну — здебільшого удар припав на захід країни.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію зі світлом та теплом після сьогоднішнього масованого обстрілу.