Главная Новости дня Удар РФ по Бурштынской ТЭС — в каком состоянии станция

Удар РФ по Бурштынской ТЭС — в каком состоянии станция

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 17:48
Россияне атаковали Бурштынскую ТЭС 7 февраля — какие последствия
Бурштынская ТЭС. Иллюстративное фото: ДТЭК Бурштынская ТЭС/Facebook

В субботу, 7 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Бурштынской тепловой электростанции, расположенной возле города Бурштын Ивано-Франковской области. В результате вражеского обстрела энергообъект получил серьезные повреждения.

Об этом информирует городской голова Бурштына Василий Андриешин, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Бурштынскую ТЭС — какие последствия

Итак, в результате сегодняшнего массированного обстрела сильные разрушения получила Бурштынская ТЭС на Франковщине — сейчас станция не работает.

Кроме того, по информации мэра Бурштына, сейчас в городе нет тепла и воды. Отопление планируют восстановить в течение 48 часов.

"Итак, что касается тепла. Тепла сейчас нет, на станции ситуация очень сложная. Но согласно регламенту по чрезвычайным ситуациям мы должны тепло подать в течение 48 часов и мы тепло подадим.

Мы тепло подадим, я не знаю, будет ли это от теплоэлектроцентрали Бурштынская ТЭС, или это будет от котельной. Мы готовим все для того, чтобы запустить котельные, но возможно восстановится и Бурштынская ТЭС, поэтому тепло будет в течение 48 часов", — объяснил Андриешин.

Напомним, что в ночь на 7 февраля российские войска массированно атаковали Украину — в основном удар пришелся на запад страны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации со светом и теплом после сегодняшнего массированного обстрела.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
