Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на энергетику 7 февраля

В субботу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого его участники обсудили последствия сегодняшней атаки РФ на энергетику Украины. Глава государства отметил, что сегодня оккупанты выпустили более 400 дронов и почти 40 ракет.

Зеленский о последствиях массированного удара РФ по энергетике

Украинский лидер отметил, что провел селектор, во время которого были доклады из всех областей после массированного российского удара.

Зеленский проинформировал, что россияне применили более 400 дронов, и значительная часть — "Шахеды". Также почти 40 ракет различных типов.

"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране: значительные отключения.

Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодня, Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины", — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций — "что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы".

"Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво на это смотреть и действовать соответственно. Нужно реальное давление на Россию, чтобы появились реальные изменения в их намерениях и общих перспективах", — отметил президент.

Зеленский о ситуации со светом в регионах Украины

Зеленский отметил, что во время совещания подробно обсудили ситуацию с энергообеспечением Киева, Киевской области, Харькова и области, Чернигова и области, Сумщины, Полтавщины, Черкасщины, Днепровщины, наших южных областей: Одесская, Николаевская, Херсонская области. А также Донетчины, Запорожья, Кропивницкого и области, Житомирщины, Винницкой, Франковской, Ровенской, Волынской области, Львовщины.

По словам президента, везде привлечены необходимые силы для ликвидации последствий удара и восстановления. МВД Украины создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей.

"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Рассчитываю также на увеличение программ поддержки людей, и правительство Украины получило конкретные задачи. Украинские дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости. Спасибо всем, кто с Украиной!", — резюмировал Зеленский.

