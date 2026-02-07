Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про значні ушкодження енергооб'єктів після атаки РФ

Зеленський розповів про значні ушкодження енергооб'єктів після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:25
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на енергетику 7 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої її учасники обговорили наслідки сьогоднішньої атаки РФ на енергетику України. Глава держави зазначив, що сьогодні окупанти випустили більш ніж 400 дронів та майже 40 ракет.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про наслідки масованого удару РФ по енергетиці 7 лютого

Український лідер зазначив, що провів селектор, під час якого були доповіді з усіх областей після масованого російського удару.

Зеленський поінформував, що росіяни застосували більш ніж 400 дронів, і значна частина — "Шахеди". Також майже 40 ракет різних типів.

"Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення.

Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри. На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України", — сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій — "що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи".

"Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб зʼявились реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах", — зауважив президент.

Зеленський про ситуацію зі світлом у регіонах України

Зеленський зазначив, що під час наради детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва, Київської області, Харкова та області, Чернігова та області, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, наших південних областей: Одещина, Миколаївщина, Херсон. А також Донеччини, Запоріжжя, Кропивницького й області, Житомирщини, Вінниччини, Франківщини, Рівненщини, Волинської області, Львівщини.

За словами президента, всюди залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей.

"Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.

Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання. Українські дипломати повинні прискоритись і в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості. Дякую всім, хто з Україною!", — резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський розповідав про наслідки масованого удару Росії по Україні у ніч проти 7 лютого.

Також ми інформували, які регіони України найбільше постраждали під час нічної атаки РФ.

Володимир Зеленський росіяни обстріли війна в Україні енергетика атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації