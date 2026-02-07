Наслідки атаки РФ на захід України 7 лютого — фото

Наслідки атаки РФ на Рівненщину 7 лютого 2026 року. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 7 лютого російські війська ракетами та безпілотниками атакували Україну. Здебільшого удар був по західних областях.

Новини.LIVE інформує про наслідки масованої атаки Росії на Україну у суботу, 7 лютого.

Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 7 лютого. Фото: ОВА

Удар РФ по Хмельниччині

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що цієї ночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку на Хмельниччину.



Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження — він отримав травму ноги. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу, стан здоров’я задовільний.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Обстріл Рівненщини — які наслідки

У ніч проти 7 лютого окупанти атакували Рівненщину.

Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував, що є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.

Пожежа та руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.

"На жаль, маємо також влучання у багатоквартирний житловий будинок. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події. Подробиці згодом", — написав очільник ОВА.

Рятувальники на місці атаки РФ на Волині. Фото: ДСНС

Атака росіян на Волинь

За інформацією ДСНС, пізно ввечері 6 лютого внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Попередньо, минулося без постраждалих. На місці ліквідації пожежі працювали 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Руйнування внаслідок удару РФ. Фото: ДСНС

Обстріл Львівщини 7 лютого

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сьогодні вночі та вранці, 7 лютого, Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками й ракетами.

Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Львівщини 7 лютого. Фото: ДСНС

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили.

Росіяни атакували два об'єкти, що забезпечують електропостачання.

Інформації про жертв та постраждалих станом наразі не надходило.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ. Фото: ДСНС

"Через те, що poсiяни прицільно били по обʼєктах енергетики в різних областях нашої держави, відключення світла можуть тривати значно довше. Зарядіть пристрої першої необхідності", — наголосив очільник ОВА.

А також додав, що через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі без води та тепла 6 тисяч місцевих жителів.

Також в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

Станом на 12:45 подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі відновили.

Наслідки атаки РФ на Вінниччину. Фото: ОВА

Наслідки удару РФ по Вінниччині

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Вінниччину постраждав навчальний заклад. Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів.

За інформацією очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки. Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання. На щастя, поранених не має.

Керівниці ОВА показала відео наслідків влучання ворожого дрона в адмінбудівлю аграрного корпусу у Ладижині.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Атака на Івано-Франківську область — які наслідки

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поінформувала, що цієї ночі ворог завдав масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став енергетичний об’єкт.

За попередньою інформацією, на щастя, минулося без постраждалих.

Наразі відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Також через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії.

Вже відомо про 20 приватних будинків та 6 домогосподарств, які зазнали пошкоджень через масовану ворожу атаку на Прикарпаття.

Наслідки атаки РФ на Черкащину 7 лютого. Фото: ОВА

Удар Росії по Черкащині

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що з ночі на Черкащині було оголошено повітряну тривогу — росіяни атакували Україну.

Відтак, на Уманщині зранку уламками дрона та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три приватні будинки, надвірні споруди, кілька автомобілів.

Наразі по допомогу до медиків звернулась одна людина. Попередньо, в чоловіка — гостра реакція на стрес.

Крім того, через надскладну ситуацію в об'єднаній енергосистемі країни в області застосовані аварійні відключення електроенергії, крім погодинних графіків.

