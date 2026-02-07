Последствия атаки РФ на запад Украины 7 февраля — фото

Массированная атака России на запад Украины — последствия и фото
В ночь на 7 февраля российские войска ракетами и беспилотниками атаковали Украину. В основном удар был по западным областям.
Новини.LIVE информирует о последствиях массированной атаки России на Украину в субботу, 7 февраля.
Удар РФ по Хмельницкой области
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что этой ночью враг совершил ракетно-дронную атаку на Хмельнитчину.
В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.
Обстрел Ровенской области — какие последствия
В ночь на 7 февраля оккупанты атаковали Ровенскую область.
Руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.
По предварительной информации, два человека получили ранения.
Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением.
"К сожалению, имеем также попадание в многоквартирный жилой дом. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", — написал глава ОВА.
Атака россиян на Волынь
По информации ГСЧС, поздно вечером 6 февраля в результате российского обстрела возник пожар на объекте инфраструктуры.
Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте ликвидации пожара работали 30 спасателей и 8 единиц техники.
Обстрел Львовщины 7 февраля
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что сегодня ночью и утром, 7 февраля, Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.
Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.
В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушили.
Россияне атаковали два объекта, обеспечивающих электроснабжение.
Информации о жертвах и пострадавших по состоянию пока не поступало.
"Из-за того, что русские прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут длиться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости", — подчеркнул глава ОВА.
А также добавил, что из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в Добротворе без воды и тепла 6 тысяч местных жителей.
Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.
По состоянию на 12:45 подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе восстановили.
Последствия удара РФ по Винницкой области
В результате сегодняшней атаки РФ на Винницкую область пострадало учебное заведение. Разрушена стена одного из учебных корпусов.
По информации руководительницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения. К счастью, раненых нет.
Руководительницы ОВА показала видео последствий попадания вражеского дрона в админздание аграрного корпуса в Ладыжине.
Атака на Ивано-Франковскую область — какие последствия
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук проинформировала, что этой ночью враг нанес массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект.
По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской громадах.
Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Уже известно о 20 частных домах и 6 домохозяйствах, которые получили повреждения из-за массированной вражеской атаки на Прикарпатье.
Удар России по Черкасской области
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что с ночи на Черкасщине была объявлена воздушная тревога — россияне атаковали Украину.
Следовательно, на Уманщине утром обломками дрона и взрывной волной повреждены по меньшей мере три частных дома, надворные постройки, несколько автомобилей.
Сейчас за помощью к медикам обратился один человек. Предварительно, у мужчины — острая реакция на стресс.
Кроме того, из-за сверхсложной ситуации в объединенной энергосистеме страны в области применены аварийные отключения электроэнергии, кроме почасовых графиков.
Ранее мы информировали, что 7 февраля российские оккупанты ударили по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.
Также мы сообщали, что Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 7 февраля.
