Главная Новости дня Массированная атака России на запад Украины — последствия и фото

Массированная атака России на запад Украины — последствия и фото

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:33
Последствия атаки РФ на запад Украины 7 февраля — фото
Последствия атаки РФ на Ровенскую область 7 февраля 2026 года. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 7 февраля российские войска ракетами и беспилотниками атаковали Украину. В основном удар был по западным областям.

Новини.LIVE информирует о последствиях массированной атаки России на Украину в субботу, 7 февраля.

Атака РФ на Хмельниччину 7 лютого
Последствия атаки РФ на Хмельницкую область 7 февраля. Фото: ОВА

Удар РФ по Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что этой ночью враг совершил ракетно-дронную атаку на Хмельнитчину.

В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.

Атака РФ на Рівненщину 7 лютого
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Обстрел Ровенской области — какие последствия

В ночь на 7 февраля оккупанты атаковали Ровенскую область.

Руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Атака РФ 7 лютого
Пожар и разрушения в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением.

"К сожалению, имеем также попадание в многоквартирный жилой дом. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", — написал глава ОВА.

Атака РФ на Волинь 7 лютого
Спасатели на месте атаки РФ на Волыни. Фото: ГСЧС

Атака россиян на Волынь

По информации ГСЧС, поздно вечером 6 февраля в результате российского обстрела возник пожар на объекте инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте ликвидации пожара работали 30 спасателей и 8 единиц техники.

Наслідки атаки РФ на Львівщину 7 лютого
Разрушения в результате удара РФ. Фото: ГСЧС

Обстрел Львовщины 7 февраля

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что сегодня ночью и утром, 7 февраля, Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.

Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

Удар РФ по Львівщині 7 лютого
Последствия обстрела Львовщины 7 февраля. Фото: ГСЧС

В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушили.

Россияне атаковали два объекта, обеспечивающих электроснабжение.

Информации о жертвах и пострадавших по состоянию пока не поступало.

Обстріл Львівщини 7 лютого
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ. Фото: ГСЧС

"Из-за того, что русские прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут длиться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости", — подчеркнул глава ОВА.

А также добавил, что из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в Добротворе без воды и тепла 6 тысяч местных жителей.

Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.

По состоянию на 12:45 подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе восстановили.

Атака РФ на Вінниччину 7 лютого
Последствия атаки РФ на Винницкую область. Фото: ОВА

Последствия удара РФ по Винницкой области

В результате сегодняшней атаки РФ на Винницкую область пострадало учебное заведение. Разрушена стена одного из учебных корпусов.

По информации руководительницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения. К счастью, раненых нет.

Руководительницы ОВА показала видео последствий попадания вражеского дрона в админздание аграрного корпуса в Ладыжине.

 

Атака на Івано-Франківську область
Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела. Фото: ГСЧС

Атака на Ивано-Франковскую область — какие последствия

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук проинформировала, что этой ночью враг нанес массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской громадах.

Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Уже известно о 20 частных домах и 6 домохозяйствах, которые получили повреждения из-за массированной вражеской атаки на Прикарпатье.

Атака РФ на Черкащину
Последствия атаки РФ на Черкасскую область 7 февраля. Фото: ОВА

Удар России по Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что с ночи на Черкасщине была объявлена воздушная тревога — россияне атаковали Украину.

Следовательно, на Уманщине утром обломками дрона и взрывной волной повреждены по меньшей мере три частных дома, надворные постройки, несколько автомобилей.

Сейчас за помощью к медикам обратился один человек. Предварительно, у мужчины — острая реакция на стресс.

Кроме того, из-за сверхсложной ситуации в объединенной энергосистеме страны в области применены аварийные отключения электроэнергии, кроме почасовых графиков.

Ранее мы информировали, что 7 февраля российские оккупанты ударили по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.

Также мы сообщали, что Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 7 февраля.

Ивано-Франковск Львовская область обстрелы Хмельницкая область война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
