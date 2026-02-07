Последствия атаки РФ на запад Украины 7 февраля — фото

Последствия атаки РФ на Ровенскую область 7 февраля 2026 года. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 7 февраля российские войска ракетами и беспилотниками атаковали Украину. В основном удар был по западным областям.

Новини.LIVE информирует о последствиях массированной атаки России на Украину в субботу, 7 февраля.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Хмельницкую область 7 февраля. Фото: ОВА

Удар РФ по Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что этой ночью враг совершил ракетно-дронную атаку на Хмельнитчину.



В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Обстрел Ровенской области — какие последствия

В ночь на 7 февраля оккупанты атаковали Ровенскую область.

Руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Пожар и разрушения в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением.

"К сожалению, имеем также попадание в многоквартирный жилой дом. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", — написал глава ОВА.

Спасатели на месте атаки РФ на Волыни. Фото: ГСЧС

Атака россиян на Волынь

По информации ГСЧС, поздно вечером 6 февраля в результате российского обстрела возник пожар на объекте инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте ликвидации пожара работали 30 спасателей и 8 единиц техники.

Разрушения в результате удара РФ. Фото: ГСЧС

Обстрел Львовщины 7 февраля

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что сегодня ночью и утром, 7 февраля, Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.

Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

Последствия обстрела Львовщины 7 февраля. Фото: ГСЧС

В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные. Пожар уже потушили.

Россияне атаковали два объекта, обеспечивающих электроснабжение.

Информации о жертвах и пострадавших по состоянию пока не поступало.

Спасатели ликвидируют последствия удара РФ. Фото: ГСЧС

"Из-за того, что русские прицельно били по объектам энергетики в разных областях нашего государства, отключения света могут длиться значительно дольше. Зарядите устройства первой необходимости", — подчеркнул глава ОВА.

А также добавил, что из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в Добротворе без воды и тепла 6 тысяч местных жителей.

Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.

По состоянию на 12:45 подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе восстановили.

Последствия атаки РФ на Винницкую область. Фото: ОВА

Последствия удара РФ по Винницкой области

В результате сегодняшней атаки РФ на Винницкую область пострадало учебное заведение. Разрушена стена одного из учебных корпусов.

По информации руководительницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной, вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения. К счастью, раненых нет.

Руководительницы ОВА показала видео последствий попадания вражеского дрона в админздание аграрного корпуса в Ладыжине.

Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела. Фото: ГСЧС

Атака на Ивано-Франковскую область — какие последствия

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук проинформировала, что этой ночью враг нанес массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской громадах.

Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Уже известно о 20 частных домах и 6 домохозяйствах, которые получили повреждения из-за массированной вражеской атаки на Прикарпатье.

Последствия атаки РФ на Черкасскую область 7 февраля. Фото: ОВА

Удар России по Черкасской области

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что с ночи на Черкасщине была объявлена воздушная тревога — россияне атаковали Украину.

Следовательно, на Уманщине утром обломками дрона и взрывной волной повреждены по меньшей мере три частных дома, надворные постройки, несколько автомобилей.

Сейчас за помощью к медикам обратился один человек. Предварительно, у мужчины — острая реакция на стресс.

Кроме того, из-за сверхсложной ситуации в объединенной энергосистеме страны в области применены аварийные отключения электроэнергии, кроме почасовых графиков.

Ранее мы информировали, что 7 февраля российские оккупанты ударили по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.

Также мы сообщали, что Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 7 февраля.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась