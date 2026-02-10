Відео
Головна Новини дня Що з енергетикою в регіонах України — Зеленський провів селектор

Що з енергетикою в регіонах України — Зеленський провів селектор

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:05
Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці — що з відключеннями в регіонах
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Він подякував усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, комунальним службам, ДСНС України, які працюють справді ефективно та вчасно допомагають людям.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Яка ситуація з енергетикою в різних областях України

Як зазначив Зеленський, на селекторі обговорили ситуацію на Сумщині, Харківщині й Полтавщині, де світла немає найбільше. Глава держави наголосив, що не у всіх громадах проблеми вирішуються вчасно.

"Щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою", — додав Президент України. 

Селектор з приводу енергетики 10 лютого
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він також зазначив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, аби посилити захист Харківщини й інших прикордонних областей від ударних дронів.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", — зауважив Зеленський.

Селектор з приводу енергетики 10 лютого
Нарада з приводу стану в енергетиці. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент прокоментував і ситуацію на Одещині. В частині громад вживають додаткових заходів для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні.

"Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", — наголосив глава держави.

Під час селектору МВС України повідомило про отримання від партнерів додаткового обладнання. Йдеться про генератори, які поповнять резерви для оперативного реагування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні відключення світла тривають у всіх областях. Укренерго розкрило деталі про стан енергетики.

Також ми розповідали про те, що Ватикан передав Україні допомогу. Зокрема, генератори для стабілізації ситуації зі світлом.

Володимир Зеленський обстріли енергетика відключення світла регіони
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
