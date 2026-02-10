Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці — що з відключеннями в регіонах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Він подякував усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, комунальним службам, ДСНС України, які працюють справді ефективно та вчасно допомагають людям.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Яка ситуація з енергетикою в різних областях України

Як зазначив Зеленський, на селекторі обговорили ситуацію на Сумщині, Харківщині й Полтавщині, де світла немає найбільше. Глава держави наголосив, що не у всіх громадах проблеми вирішуються вчасно.

"Щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою", — додав Президент України.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він також зазначив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, аби посилити захист Харківщини й інших прикордонних областей від ударних дронів.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", — зауважив Зеленський.

Нарада з приводу стану в енергетиці. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент прокоментував і ситуацію на Одещині. В частині громад вживають додаткових заходів для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні.

"Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", — наголосив глава держави.

Під час селектору МВС України повідомило про отримання від партнерів додаткового обладнання. Йдеться про генератори, які поповнять резерви для оперативного реагування.

