Україна
Главная Новости дня Зеленский рассказал о разговоре с Макроном о переговоров с РФ

Зеленский рассказал о разговоре с Макроном о переговоров с РФ

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 20:14
Зеленский рассказал о разговоре с Макроном относительно переговоров с РФ
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, во время общения стороны обсудили детали предстоящей встречи в Абу-Даби с участием российской и американской сторон.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Макроном

По словам Президента, Макрон также проинформировал Зеленского о переговорах своего советника по вопросам России. Лидеры договорились более предметно обсудить эти вопросы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский отметил, что, по его мнению, с Россией необходимо строить прямой диалог, одновременно сочетая его с давлением и аргументами.

"Без этого Россия не будет относиться к Европе с уважением, а наоборот — может воспринимать это как слабость", — подчеркнул он.

Напомним, что до этого украинский лидер провел беседу со своим внештатным советником Оксаной Маркаровой о сотрудничестве с партнерами.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о планах провести важные международные встречи по войне в Украине.

Владимир Зеленский Франция переговоры Эммануэль Макрон война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
