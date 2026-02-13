Мюнхенська безпекова конференція — Володимир Зеленський прибув 13 лютого

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський прибув до Мюнхена у п'ятницю, 13 лютого, для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Очікується, що в межах заходу він долучатиметься до обговорень і зустрічей, присвячених зовнішньополітичним питанням та темам глобальної безпеки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Зеленський прибув до Мюнхена 13 лютого

Зазначається, що за кілька хвилин до прибуття Володимира Зеленського у центрі міста побільшало поліції та гелікоптерів в рамках безпекових заходів.

Мюнхенська конференція з безпеки є міжнародним майданчиком, де щороку обговорюють ключові виклики у сфері зовнішньої політики та безпеки у світі.

При цьому форум не ухвалює обов'язкових для урядів рішень і не публікує підсумкових комюніке, однак його неодноразово називали однією з найавторитетніших платформ для аналітичних дискусій на світовому рівні.

Ймовірно, Володимир Зеленський обговорить у рамках конференції питання безпеки та політики в інтересах України під час війни.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга розповів деталі про співпрацю з Китаєм.