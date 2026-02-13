Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Сибіга пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією

Сибіга пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 16:16
Україна та Китай узгоджують дати взаємних візитів — Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Китай через дипломатичні канали узгоджують дати взаємних офіційних візитів.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Читайте також:

Чи буде в України зустріч з Китаєм в найближчій перспективі

За словами глави МЗС, Київ і Пекін уже обмінялися запрошеннями, а його переговори з китайським колегою він назвав продуктивними. Сибіга зазначив, що сторони налаштовані продовжувати діалог і очікують визначення конкретних дат у "розумній перспективі".

Окремо міністр наголосив, що Китай нині залишається торговельним партнером №1 для України, а Київ зацікавлений у розвитку взаємовигідної практичної співпраці.

Сибіга висловився про торгівлю Китаю для Росії

Водночас, за словами Сибіги, Пекін не постачає Росії зброю напряму, однак є випадки продажу державі-агресорці продукції подвійного призначення окремими китайськими компаніями. Це питання, як зазначив міністр, українська сторона обговорює з Китаєм.

Сибіга також повідомив, що торік товарообіг між Україною та КНР сягнув 21 млрд доларів, і Київ зацікавлений у подальшому розвитку співпраці з Пекіном.

Нагадаємо, сьогодні розпочалась Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме з 13 до 15 лютого включно.

Сибіга провів переговори з китайською делегацією в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Водночас експерти вважають, що Китай "підсадив" Росію на свої товари через санкції і зробив її економічно залежною від торгівлію.

Окремо аналітики CSIS пояснили, як Росія наростила виробництво "Іскандерів" завдяки допомозі з Китаю.

Китай МЗС Андрій Сибіга Україна Росія Мюнхенська безпекова конференція 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
