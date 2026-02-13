Україна та Китай узгоджують дати взаємних візитів — Сибіга

Сибіга пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Китай через дипломатичні канали узгоджують дати взаємних офіційних візитів.
Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Чи буде в України зустріч з Китаєм в найближчій перспективі
За словами глави МЗС, Київ і Пекін уже обмінялися запрошеннями, а його переговори з китайським колегою він назвав продуктивними. Сибіга зазначив, що сторони налаштовані продовжувати діалог і очікують визначення конкретних дат у "розумній перспективі".
Окремо міністр наголосив, що Китай нині залишається торговельним партнером №1 для України, а Київ зацікавлений у розвитку взаємовигідної практичної співпраці.
Сибіга висловився про торгівлю Китаю для Росії
Водночас, за словами Сибіги, Пекін не постачає Росії зброю напряму, однак є випадки продажу державі-агресорці продукції подвійного призначення окремими китайськими компаніями. Це питання, як зазначив міністр, українська сторона обговорює з Китаєм.
Сибіга також повідомив, що торік товарообіг між Україною та КНР сягнув 21 млрд доларів, і Київ зацікавлений у подальшому розвитку співпраці з Пекіном.
Нагадаємо, сьогодні розпочалась Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме з 13 до 15 лютого включно.
Сибіга провів переговори з китайською делегацією в рамках Мюнхенської безпекової конференції.
Водночас експерти вважають, що Китай "підсадив" Росію на свої товари через санкції і зробив її економічно залежною від торгівлію.
Окремо аналітики CSIS пояснили, як Росія наростила виробництво "Іскандерів" завдяки допомозі з Китаю.
