Украина и Китай согласовывают даты взаимных визитов - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и Китай через дипломатические каналы согласовывают даты взаимных официальных визитов.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Будет ли у Украины встреча с Китаем в ближайшей перспективе

По словам главы МИД, Киев и Пекин уже обменялись приглашениями, а его переговоры с китайским коллегой он назвал продуктивными. Сибига отметил, что стороны настроены продолжать диалог и ожидают определения конкретных дат в "разумной перспективе".

Отдельно министр отметил, что Китай сейчас остается торговым партнером №1 для Украины, а Киев заинтересован в развитии взаимовыгодного практического сотрудничества.

Сибига высказался о торговле Китая для России

В то же время, по словам Сибиги, Пекин не поставляет России оружие напрямую, однако есть случаи продажи государству-агрессору продукции двойного назначения отдельными китайскими компаниями. Этот вопрос, как отметил министр, украинская сторона обсуждает с Китаем.

Сибига также сообщил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и КНР достиг 21 млрд долларов, и Киев заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Пекином.

Напомним, сегодня началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится с 13 по 15 февраля включительно.

Сибига провел переговоры с китайской делегацией в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время эксперты считают, что Китай "подсадил" Россию на свои товары из-за санкций и сделал ее экономически зависимой от торговли.

Отдельно аналитики CSIS объяснили, как Россия нарастила производство "Искандеров" благодаря помощи из Китая.