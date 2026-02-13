Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига объяснил, какие отношения у Китая с Украиной и Россией

Сибига объяснил, какие отношения у Китая с Украиной и Россией

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:16
Украина и Китай согласовывают даты взаимных визитов - Сибига
Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и Китай через дипломатические каналы согласовывают даты взаимных официальных визитов.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама
Читайте также:

Будет ли у Украины встреча с Китаем в ближайшей перспективе

По словам главы МИД, Киев и Пекин уже обменялись приглашениями, а его переговоры с китайским коллегой он назвал продуктивными. Сибига отметил, что стороны настроены продолжать диалог и ожидают определения конкретных дат в "разумной перспективе".

Отдельно министр отметил, что Китай сейчас остается торговым партнером №1 для Украины, а Киев заинтересован в развитии взаимовыгодного практического сотрудничества.

Сибига высказался о торговле Китая для России

В то же время, по словам Сибиги, Пекин не поставляет России оружие напрямую, однако есть случаи продажи государству-агрессору продукции двойного назначения отдельными китайскими компаниями. Этот вопрос, как отметил министр, украинская сторона обсуждает с Китаем.

Сибига также сообщил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и КНР достиг 21 млрд долларов, и Киев заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Пекином.

Напомним, сегодня началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится с 13 по 15 февраля включительно.

Сибига провел переговоры с китайской делегацией в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время эксперты считают, что Китай "подсадил" Россию на свои товары из-за санкций и сделал ее экономически зависимой от торговли.

Отдельно аналитики CSIS объяснили, как Россия нарастила производство "Искандеров" благодаря помощи из Китая.

Китай МИД Андрей Сибига Украина Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации