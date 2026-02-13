Видео
Україна
Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:31
Мюнхенская конференция по безопасности — Владимир Зеленский прибыл 13 февраля
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен в пятницу, 13 февраля, для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Ожидается, что в рамках мероприятия он будет участвовать в обсуждениях и встречах, посвященных внешнеполитическим вопросам и темам глобальной безопасности.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Читайте также:

Зеленский прибыл в Мюнхен 13 февраля

Отмечается, что за несколько минут до прибытия Владимира Зеленского в центре города стало больше полиции и вертолетов в рамках мероприятий по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности является международной площадкой, где ежегодно обсуждают ключевые вызовы в сфере внешней политики и безопасности в мире.

При этом форум не принимает обязательных для правительств решений и не публикует итоговых коммюнике, однако его неоднократно называли одной из самых авторитетных платформ для аналитических дискуссий на мировом уровне.

Вероятно, Владимир Зеленский обсудит в рамках конференции вопросы безопасности и политики в интересах Украины во время войны.

Напомним, Новини.LIVE писали, что такое Мюнхенская конференция по безопасности и что известно об украинской делегации.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал детали о сотрудничестве с Китаем.

Владимир Зеленский Германия политики война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
