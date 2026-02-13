Гэвин Ньюсом раскритиковал атаки России по Украине в морозы

Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Mike Blake

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко высказался о последствиях войны России против Украины. Он назвал гуманитарный кризис, который, по его словам, создает Владимир Путин, "болезненным и отвратительным", акцентировав на масштабе разрушений после российских атак и на тяжелых условиях, в которых живут украинцы.

Так Гэвин Нюсом высказался отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Губернатор Калифорнии высказался о российских атаках по Украине

Ньюсом обратил внимание, что Украина переживает одну из самых холодных зим, а удары дронами наносят серьезный ущерб энергетической инфраструктуре.

"Это не абстрактная война и не страница из учебника истории. Это происходит прямо сейчас — на наших глазах", — сказал он.

Отдельно губернатор подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники должны принимать активное участие в том, чтобы война завершилась.

"Война должна закончиться, и мы должны быть частью этого. Как американец, я хочу, чтобы мой президент лучше справился с завершением этого", — добавил Ньюсом.

Напомним, в Мюнхене до 15 февраля продлится конференция по безопасности, где обсудят ряд важных тем, связанных с ситуацией безопасности в мире. Известно, что на мероприятие уже прибыл президент Владимир Зеленский.

