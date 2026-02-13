Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц назвал условия для окончания войны в Украине

Мерц назвал условия для окончания войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:10
Война в Украине — как можно закончить конфликт
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение войны в Украине возможно только тогда, когда Россия будет истощена. Речь идет не только об экономических, но и военных аспектах.

Как сообщает Новини.LIVE, Фридрих Мерц сделал такое заявление во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама
Читайте также:

Как возможно закончить войну в Украине

Мерц заявил, что пока Россия не готова к серьезным переговорам и окончанию войны в Украине. Для этого нужно чтобы она была истощена экономически, а еще лучше военно.

Говоря об этом, он отметил, что "мы приближаемся к этому, но пока мы еще не там".

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы привести их к тому моменту, когда они не увидят никаких дополнительных преимуществ от продолжения этой войны", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Также канцелер раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он напомнил случай, когда тот поехал в Россию без мандата ЕС, ничего не достиг, а за неделю Украина подверглась сильнейшим атакам на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ранее губернатор Калифорнии резко высказался о войне России. Он назвал гуманитарный кризис, который, по его словам, создает Владимир Путин, "болезненным и отвратительным".

В то же время Радослав Сикорский прокомментировал удары России по инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что это оружие террора.

переговоры война в Украине Россия Фридрих Мерц Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации