Война в Украине — как можно закончить конфликт

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение войны в Украине возможно только тогда, когда Россия будет истощена. Речь идет не только об экономических, но и военных аспектах.

Как сообщает Новини.LIVE, Фридрих Мерц сделал такое заявление во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как возможно закончить войну в Украине

Мерц заявил, что пока Россия не готова к серьезным переговорам и окончанию войны в Украине. Для этого нужно чтобы она была истощена экономически, а еще лучше военно.

Говоря об этом, он отметил, что "мы приближаемся к этому, но пока мы еще не там".

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы привести их к тому моменту, когда они не увидят никаких дополнительных преимуществ от продолжения этой войны", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Также канцелер раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он напомнил случай, когда тот поехал в Россию без мандата ЕС, ничего не достиг, а за неделю Украина подверглась сильнейшим атакам на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ранее губернатор Калифорнии резко высказался о войне России. Он назвал гуманитарный кризис, который, по его словам, создает Владимир Путин, "болезненным и отвратительным".

В то же время Радослав Сикорский прокомментировал удары России по инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что это оружие террора.