Главная Новости дня Украина и Германия усилят совместное производство оружия

Украина и Германия усилят совместное производство оружия

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:32
Зеленский с Мерцом обсудили оружие и дипломатию
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в котором отдельный акцент сделали на совместных проектах по производству оружия и на дипломатических шагах.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Владимира Зеленского.

Читайте также:

Владимир Зеленский заявил о новых направлениях сотрудничества

По словам главы государства, во время контакта стороны сосредоточились на продолжении военной поддержки Украины, возможных дополнительных взносах в программу PURL, а также на дипломатической работе, направленной на достижение мира. Отдельным блоком, как сообщил Зеленский, речь шла об энергетической поддержке.

Также президент отметил, что с канцлером обсудили "первые весомые результаты" совместного украинско-немецкого производства дронов. Зеленский отметил, что такая кооперация, по его оценке, усиливает обе страны, и добавил, что стороны говорили о том, "как масштабировать" эти наработки.

"Спасибо Германии за вклад в защиту жизней во время полномасштабной российской войны, в частности за поставки систем ПВО, которые спасли жизни тысяч и тысяч наших людей", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в Германии заявили о конкетных решениях для того, чтобы помочь Украине усилить защиту неба.

Также добавим, что Владимир Зеленский посетил завод, где начали изготавливать дроны для Украины. В СМИ отметили, что лидер Украины остался очень доволен работой завода.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
