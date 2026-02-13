Зеленский рассказал детали о встрече в Берлинском формате - что обсудили

Встреча в Берлинском формате — Зеленский раскрыл детали
Дата публикации 13 февраля 2026 20:36
Срочная новость
Во время встречи в Берлинском формате ключевое внимание уделили энергетическим вопросам. Обсудили потребности Украины и возможности усиления поддержки.
Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Глава государства поблагодарил европейских лидеров и руководство Евросоюза за уже согласованные пакеты помощи. В то же время Украина рассчитывает на формирование еще более масштабных энергетических пакетов, а также отдельную работу над усилением противовоздушной обороны ракетами для ПВО, подчеркнул президент.
