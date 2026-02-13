Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав найбільший компроміс, на який піде Україна

Зеленський назвав найбільший компроміс, на який піде Україна

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:00
На який найбільший компроміс погодиться Україна на переговорах — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки пропонують Україні різні компроміси, аби покласти край війні. Президент Володимир Зеленський відповів, на яку найбільшу поступку готовий піти Київ на переговорах щодо миру.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на "РБК-Україну" у п'ятницю, 13 лютого.

Читайте також:

Зеленський висловився про компроміс на переговорах

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна ніколи не забуде кількість жертв, яких вона зазнала через війну, розв'язану Путіним. Попри це Київ готовий до укладання мирної угоди, однак Москва не виявляє такого бажання.

"Я не думаю, що вони хочуть зупинити війну. Я думаю, що вони можуть це зробити під тиском. Ось чому, поки тиску недостатньо, вони грають в ігри", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Розмова відбулася в Мюнхені.

Також ми розповідали про те, яка головна ціль безпекової конференції, яка проходить зараз у Мюнхені.

Володимир Зеленський володимир путін війна в Україні мирні переговори Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
