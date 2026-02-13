На який найбільший компроміс погодиться Україна на переговорах — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки пропонують Україні різні компроміси, аби покласти край війні. Президент Володимир Зеленський відповів, на яку найбільшу поступку готовий піти Київ на переговорах щодо миру.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на "РБК-Україну" у п'ятницю, 13 лютого.

Зеленський висловився про компроміс на переговорах

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна ніколи не забуде кількість жертв, яких вона зазнала через війну, розв'язану Путіним. Попри це Київ готовий до укладання мирної угоди, однак Москва не виявляє такого бажання.

"Я не думаю, що вони хочуть зупинити війну. Я думаю, що вони можуть це зробити під тиском. Ось чому, поки тиску недостатньо, вони грають в ігри", — зазначив Зеленський.

