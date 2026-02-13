Видео
Главная Новости дня Сибига назвал надежды от следующего раунда переговоров с РФ

Сибига назвал надежды от следующего раунда переговоров с РФ

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 22:02
В МИД заявили о шансе ускорить мирные переговоры
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что вхождение Соединенных Штатов в переговорный процесс создает возможность заметно ускорить мирные усилия. По его словам, участие американцев в переговорах является позитивным сигналом, а личное участие Дональда Трампа и его лидерство, как выразился министр, открывают шанс двигаться вперед быстрее.

Об этом Андрей Сибига заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Сибига призвал Россию к решительным действиям на переговорах

Сибига подчеркнул, что Украина готова выходить на следующие этапы с конкретными наработками.

"Американцы в процессе. Это замечательно. Лично Трамп и его личное руководство дают нам шанс ускорить наши мирные усилия. И Украина готова с нашими реальными предложениями", — сказал он.

В то же время глава МИД отдельно подчеркнул, что возможные договоренности не могут быть достигнуты ценой уступок в вопросе территориальной целостности и суверенитета.

"Конечно, никакие мирные договоренности не стоят нашей территориальной целостности и суверенитета", — заявил Сибига.

Комментируя так называемый план из 20 пунктов, министр сообщил, что сейчас остаются три вопроса и объяснил, кому надо их решать.

"Если мы говорим о плане из 20 пунктов, у нас осталось 3 пункта для уровня лидеров. И у нас есть реальные предложения", — отметил он.

Отдельно Сибига очертил ожидания от следующего раунда переговоров, заявив, что пришло время переходить к конкретике.

"В следующем раунде мы действительно надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Теперь пришло время для действий, поступков и конкретных решительных шагов", — подытожил министр.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит спешить с заключением мирного соглашения.

Между тем стало известно, когда и где состоится следующий этап переговоров США, Украины и РФ. Также секретарь СНБО Рустем Умеров назвал состав украинской делегации.

США переговоры Андрей Сибига Украина Россия мирные переговоры Мюнхенская конференция безопасности 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
