В МИД заявили о шансе ускорить мирные переговоры

Сибига назвал надежды от следующего раунда переговоров с РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что вхождение Соединенных Штатов в переговорный процесс создает возможность заметно ускорить мирные усилия. По его словам, участие американцев в переговорах является позитивным сигналом, а личное участие Дональда Трампа и его лидерство, как выразился министр, открывают шанс двигаться вперед быстрее.
Об этом Андрей Сибига заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Сибига призвал Россию к решительным действиям на переговорах
Сибига подчеркнул, что Украина готова выходить на следующие этапы с конкретными наработками.
"Американцы в процессе. Это замечательно. Лично Трамп и его личное руководство дают нам шанс ускорить наши мирные усилия. И Украина готова с нашими реальными предложениями", — сказал он.
В то же время глава МИД отдельно подчеркнул, что возможные договоренности не могут быть достигнуты ценой уступок в вопросе территориальной целостности и суверенитета.
"Конечно, никакие мирные договоренности не стоят нашей территориальной целостности и суверенитета", — заявил Сибига.
Комментируя так называемый план из 20 пунктов, министр сообщил, что сейчас остаются три вопроса и объяснил, кому надо их решать.
"Если мы говорим о плане из 20 пунктов, у нас осталось 3 пункта для уровня лидеров. И у нас есть реальные предложения", — отметил он.
Отдельно Сибига очертил ожидания от следующего раунда переговоров, заявив, что пришло время переходить к конкретике.
"В следующем раунде мы действительно надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Теперь пришло время для действий, поступков и конкретных решительных шагов", — подытожил министр.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит спешить с заключением мирного соглашения.
Между тем стало известно, когда и где состоится следующий этап переговоров США, Украины и РФ. Также секретарь СНБО Рустем Умеров назвал состав украинской делегации.
