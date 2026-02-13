Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга назвав сподівання від наступного раунду переговорів з РФ

Сибіга назвав сподівання від наступного раунду переговорів з РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 22:02
У МЗС заявили про шанс пришвидшити мирні переговори
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що входження Сполучених Штатів у переговорний процес створює можливість помітно пришвидшити мирні зусилля. За його словами, участь американців у перемовинах є позитивним сигналом, а особиста участь Дональда Трампа та його лідерство, як висловився міністр, відкривають шанс рухатися вперед швидше.

Про це Андрій Сибіга заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Сибіга закликав Росію до рішучих дій на переговорах

Сибіга підкреслив, що Україна готова виходити на наступні етапи з конкретними напрацюваннями.

"Американці в процесі. Це чудово. Особисто Трамп і його особисте керівництво дають нам шанс прискорити наші мирні зусилля. І Україна готова з нашими реальними пропозиціями", — сказав він.

Водночас глава МЗС окремо наголосив, що можливі домовленості не можуть бути досягнуті ціною поступок у питанні територіальної цілісності та суверенітету.

"Звісно, жодні мирні домовленості не коштують нашої територіальної цілісності та суверенітету", — заявив Сибіга.

Коментуючи так званий план із 20 пунктів, міністр повідомив, що зараз залишаються три питання і пояснив, кому треба їх вирішувати.

"Якщо ми говоримо про план з 20 пунктів, у нас залишилося 3 пункти для рівня лідерів. І у нас є реальні пропозиції", — зазначив він.

Окремо Сибіга окреслив очікування від наступного раунду перемовин, заявивши, що настав час переходити до конкретики.

"Наступного раунду ми справді сподіваємося, що не отримаємо додаткових історичних лекцій. Тепер настав час для дій, вчинків і конкретних рішучих кроків", — підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському варто поспішати з укладанням мирної угоди.

Тим часом стало відомо, коли та де відбудеться наступний етап переговорів США, України та РФ. Також секретар РНБО Рустем Умєров назвав склад української делегації.

США переговори Андрій Сибіга Україна Росія мирні переговори Мюнхенська безпекова конференція 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації