У МЗС заявили про шанс пришвидшити мирні переговори

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що входження Сполучених Штатів у переговорний процес створює можливість помітно пришвидшити мирні зусилля. За його словами, участь американців у перемовинах є позитивним сигналом, а особиста участь Дональда Трампа та його лідерство, як висловився міністр, відкривають шанс рухатися вперед швидше.

Про це Андрій Сибіга заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Сибіга підкреслив, що Україна готова виходити на наступні етапи з конкретними напрацюваннями.

"Американці в процесі. Це чудово. Особисто Трамп і його особисте керівництво дають нам шанс прискорити наші мирні зусилля. І Україна готова з нашими реальними пропозиціями", — сказав він.

Водночас глава МЗС окремо наголосив, що можливі домовленості не можуть бути досягнуті ціною поступок у питанні територіальної цілісності та суверенітету.

"Звісно, жодні мирні домовленості не коштують нашої територіальної цілісності та суверенітету", — заявив Сибіга.

Коментуючи так званий план із 20 пунктів, міністр повідомив, що зараз залишаються три питання і пояснив, кому треба їх вирішувати.

"Якщо ми говоримо про план з 20 пунктів, у нас залишилося 3 пункти для рівня лідерів. І у нас є реальні пропозиції", — зазначив він.

Окремо Сибіга окреслив очікування від наступного раунду перемовин, заявивши, що настав час переходити до конкретики.

"Наступного раунду ми справді сподіваємося, що не отримаємо додаткових історичних лекцій. Тепер настав час для дій, вчинків і конкретних рішучих кроків", — підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському варто поспішати з укладанням мирної угоди.

Тим часом стало відомо, коли та де відбудеться наступний етап переговорів США, України та РФ. Також секретар РНБО Рустем Умєров назвав склад української делегації.