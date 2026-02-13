Мирна угода — Трамп закликав Зеленського діяти

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти мирну угоду та закінчити війну в Україну. Він закликав українського лідера Володимира Зеленського діяти.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім.

Трамп закликав Зеленського підписати мирну угоду

Журналіст запитав у Трампа його думку щодо проведення виборів в Україні до початку літа 2026 року. Відповідаючи на це, президент США сказав, що Росія хоче укласти угоду і українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно "діяти та поспішати".

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба поспішати. Інакше він втратить чудову можливість, він має діяти, — заявив Дональд Трамп.

