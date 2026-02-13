Відео
Відео

Головна Новини дня Зеленському треба поспішати — Трамп про мирну угоду

Зеленському треба поспішати — Трамп про мирну угоду

Дата публікації: 13 лютого 2026 19:35
Мирна угода — Трамп закликав Зеленського діяти
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти мирну угоду та закінчити війну в Україну. Він закликав українського лідера Володимира Зеленського діяти. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав журналістам, покидаючи Білий дім. 

Читайте також:

Трамп закликав Зеленського підписати мирну угоду

Журналіст запитав у Трампа його думку щодо проведення виборів в Україні до початку літа 2026 року. Відповідаючи на це, президент США сказав, що Росія хоче укласти угоду і українському лідеру Володимиру Зеленському потрібно "діяти та поспішати". 

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба поспішати. Інакше він втратить чудову можливість, він має діяти, — заявив Дональд Трамп. 

Нагадаємо, раніше губернатор Каліфорнії заявив, що між Європою і Заходом розкол через політику Трампа. За його словами, більшість американців не підтримують позицію Білого дому. 

Водночас Bloomberg писав, що Рубіо найближчим часом поїде до Європи та відвідає одразу кілька країн. Його візит пов'язаний зі скандальними заявами Дональда Трамп. 

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні мирна угода
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
