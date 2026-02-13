Відео
Головна Новини дня Між Європою і Заходом розкол через політику Трампа — губернатор Каліфорнії

Між Європою і Заходом розкол через політику Трампа — губернатор Каліфорнії

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:47
Політика Трампа внесла розкол між Європою та Заходом — що трапилося
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що через політику президента США Дональда Трампа між Європою та Заходом накопичилося чимало розколів. Більшість американців не підтримують такий курс.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Гевін Ньюсом сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції

Читайте також:

Політика Трампа внесла розкол між Європою і Заходом

Ньюсом наголосив, що нинішній курс Білого дому не відображає позицію більшості американців. Він наголосив, що світовий порядок руйнується через Дональда Трампа. 

"Світовий порядок, який США допомагали будувати після Другої світової, зараз руйнується через одну людину — Дональда Трампа. Але він не представляє американський народ. Це тимчасово", — сказав губернатор Каліфорнії. 

Він додав, що попри розбіжності, визнає спроби Трампа просунути переговори щодо завершення війни в Україні. Водночас губернатор переконаний, що нинішній підхід не працює і потребує перегляду, якщо США хочуть досягти реального результату.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Рубіо вирушає до Європи через скандальні заяви Трампа. Держсекретар відвідає одразу низку країн. 

Також відомо, що Трамп виступить із заявою до роковин повномасштабної війни в Україні. Звернення заплановане на 24 лютого 2026 рік.

США Дональд Трамп політики війна в Україні американці Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
