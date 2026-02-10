Відео
Трамп виступить із заявою до роковин повномасштабної війни

Трамп виступить із заявою до роковин повномасштабної війни

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:49
Трамп виступить у день роковин повномасштабної війни в Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очікується, що президент США Дональд Трамп виступить із промовою у день роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звернення заплановане на 24 лютого 2026 рік.

Про це інформують Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Читайте також:

Трамп виступить на роковини війни в Україні

Отже, очікується, що глава Білого дому Дональд Трамп звернеться до Конгресу 24 лютого — у день роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Америки виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу зі зверненням про стан держави.

Як відомо, це щорічне послання, в якому лідер країни звітує про бюджет, економіку, порядок денний, досягнення, а також пріоритети політики та законодавчі пропозиції.

Зауважимо, що торік свою промову Трамп виголошував у березні. Однак цього року спікер Палати представників Майк Джонсон запросив зробити це саме в день роковин повномасштабної війни Росії проти України.

"Для мене велика честь і привілей запросити президента Трампа виступити з доповіддю про стан справ у країні 24 лютого 2026 року. З моменту свого повернення на посаду Дональд Трамп не припиняє працювати на благо американського народу і виконувати свої обіцянки. Найкраще ще попереду", — написав Джонсон.

Трамп виступить 24 лютого 2026 року
Скриншот запрошення. Фото: Майк Джонсон/X

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив важливість Трампа у процесі закінчення війни в Україні.

Нещодавно очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною.

США Дональд Трамп Конгрес війна в Україні вторгнення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
