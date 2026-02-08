Сибіга назвав ключову роль Трампа у мирних переговорах щодо завершення війни

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив важливість лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у мирному процесі щодо завершення війни. За його словами, він має відіграти ключову роль.

Про це Андрій Сибіга сказав в інтервʼю Reuters у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Роль Трампа у мирному процесі щодо завершення війни

Сибіга стверджує, що для розвʼязання найскладніших питань переговорів необхідна особиста зустріч на рівні лідерів — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Водночас ключову роль повинен відіграти Трамп.

"Тільки Трамп може зупинити війну", — сказав Сибіга.

За словами глави МЗС, залишилося декілька невирішених пунктів 20-пунктового мирного плану. Зокрема, йдеться про території та контроль над Запорізькою АЕС. Сибіга заявив, що Україна рішуче відкидає будь-яке визнання російського суверенітету над Кримом чи частиною Донбасу.

Україна зосереджена на наданні західних безпекових гарантій, які мають запобігти повторній агресії з боку Росії. США підтвердили свою готовність затвердити такі зобов’язання на рівні Конгресу та долучитися до підтримки механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців. Ми повинні мати їх поруч — і вони вже займаються цим процесом. Це величезне, величезне досягнення", — зауважив Сибіга.

Крім того, Україна розглядає участь інших союзників, створення механізму подібного до 5 статті НАТО, а також приєднання до ЄС до 2027 року.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив дедлайн США для завершення війни.

Раніше Зеленський наголошував, що Україна сподівається завершити війну вже цього року.