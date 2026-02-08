Сибіга назвав ключову роль Трампа у мирних переговорах щодо завершення війни

Сибіга пояснив важливість Трампа у мирному процесі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив важливість лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у мирному процесі щодо завершення війни. За його словами, він має відіграти ключову роль.
Про це Андрій Сибіга сказав в інтервʼю Reuters у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.
Роль Трампа у мирному процесі щодо завершення війни
Сибіга стверджує, що для розвʼязання найскладніших питань переговорів необхідна особиста зустріч на рівні лідерів — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Водночас ключову роль повинен відіграти Трамп.
"Тільки Трамп може зупинити війну", — сказав Сибіга.
За словами глави МЗС, залишилося декілька невирішених пунктів 20-пунктового мирного плану. Зокрема, йдеться про території та контроль над Запорізькою АЕС. Сибіга заявив, що Україна рішуче відкидає будь-яке визнання російського суверенітету над Кримом чи частиною Донбасу.
Україна зосереджена на наданні західних безпекових гарантій, які мають запобігти повторній агресії з боку Росії. США підтвердили свою готовність затвердити такі зобов’язання на рівні Конгресу та долучитися до підтримки механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців. Ми повинні мати їх поруч — і вони вже займаються цим процесом. Це величезне, величезне досягнення", — зауважив Сибіга.
Крім того, Україна розглядає участь інших союзників, створення механізму подібного до 5 статті НАТО, а також приєднання до ЄС до 2027 року.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив дедлайн США для завершення війни.
Раніше Зеленський наголошував, що Україна сподівається завершити війну вже цього року.
Читайте Новини.LIVE!