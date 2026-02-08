Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга пояснив важливість Трампа у мирному процесі

Сибіга пояснив важливість Трампа у мирному процесі

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 22:16
Сибіга назвав ключову роль Трампа у мирних переговорах щодо завершення війни
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив важливість лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у мирному процесі щодо завершення війни. За його словами, він має відіграти ключову роль.

Про це Андрій Сибіга сказав в інтервʼю Reuters у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Роль Трампа у мирному процесі щодо завершення війни

Сибіга стверджує, що для розвʼязання найскладніших питань переговорів необхідна особиста зустріч на рівні лідерів — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Водночас ключову роль повинен відіграти Трамп.

"Тільки Трамп може зупинити війну", — сказав Сибіга.

За словами глави МЗС, залишилося декілька невирішених пунктів 20-пунктового мирного плану. Зокрема, йдеться про території та контроль над Запорізькою АЕС. Сибіга заявив, що Україна рішуче відкидає будь-яке визнання російського суверенітету над Кримом чи частиною Донбасу.

Україна зосереджена на наданні західних безпекових гарантій, які мають запобігти повторній агресії з боку Росії. США підтвердили свою готовність затвердити такі зобов’язання на рівні Конгресу та долучитися до підтримки механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців. Ми повинні мати їх поруч — і вони вже займаються цим процесом. Це величезне, величезне досягнення", — зауважив Сибіга.

Крім того, Україна розглядає участь інших союзників, створення механізму подібного до 5 статті НАТО, а також приєднання до ЄС до 2027 року.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив дедлайн США для завершення війни.

Раніше Зеленський наголошував, що Україна сподівається завершити війну вже цього року.

США війна Дональд Трамп Андрій Сибіга Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації