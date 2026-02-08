Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига объяснил важность Трампа в мирном процессе

Сибига объяснил важность Трампа в мирном процессе

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 22:16
Сибига назвал ключевую роль Трампа в мирных переговорах по завершению войны
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил важность лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в мирном процессе по завершению войны. По его словам, он должен сыграть ключевую роль.

Об этом Андрей Сибига сказал в интервью Reuters в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Роль Трампа в мирном процессе по завершению войны

Сибига утверждает, что для решения самых сложных вопросов переговоров необходима личная встреча на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Владимира Путина. В то же время ключевую роль должен сыграть Трамп.

"Только Трамп может остановить войну", — сказал Сибига.

По словам главы МИД, осталось несколько нерешенных пунктов 20-пунктового мирного плана. В частности, речь идет о территории и контроле над Запорожской АЭС. Сибига заявил, что Украина решительно отвергает любое признание российского суверенитета над Крымом или частью Донбасса.

Украина сосредоточена на предоставлении западных гарантий безопасности, которые должны предотвратить повторную агрессию со стороны России. США подтвердили свою готовность утвердить такие обязательства на уровне Конгресса и присоединиться к поддержке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня.

"Лично я на этом этапе не верю в любую инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев. Мы должны иметь их рядом — и они уже занимаются этим процессом. Это огромное, огромное достижение", — отметил Сибига.

Кроме того, Украина рассматривает участие других союзников, создание механизма подобного 5 статьи НАТО, а также присоединение к ЕС до 2027 года.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил дедлайн США для завершения войны.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина надеется завершить войну уже в этом году.

США война Дональд Трамп Андрей Сибига Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации