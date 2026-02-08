Сибига назвал ключевую роль Трампа в мирных переговорах по завершению войны

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил важность лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в мирном процессе по завершению войны. По его словам, он должен сыграть ключевую роль.

Об этом Андрей Сибига сказал в интервью Reuters в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Роль Трампа в мирном процессе по завершению войны

Сибига утверждает, что для решения самых сложных вопросов переговоров необходима личная встреча на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Владимира Путина. В то же время ключевую роль должен сыграть Трамп.

"Только Трамп может остановить войну", — сказал Сибига.

По словам главы МИД, осталось несколько нерешенных пунктов 20-пунктового мирного плана. В частности, речь идет о территории и контроле над Запорожской АЭС. Сибига заявил, что Украина решительно отвергает любое признание российского суверенитета над Крымом или частью Донбасса.

Украина сосредоточена на предоставлении западных гарантий безопасности, которые должны предотвратить повторную агрессию со стороны России. США подтвердили свою готовность утвердить такие обязательства на уровне Конгресса и присоединиться к поддержке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня.

"Лично я на этом этапе не верю в любую инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев. Мы должны иметь их рядом — и они уже занимаются этим процессом. Это огромное, огромное достижение", — отметил Сибига.

Кроме того, Украина рассматривает участие других союзников, создание механизма подобного 5 статьи НАТО, а также присоединение к ЕС до 2027 года.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил дедлайн США для завершения войны.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина надеется завершить войну уже в этом году.