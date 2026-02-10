Трамп выступит в день годовщины полномасштабной войны в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с речью в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Обращение запланировано на 24 февраля 2026 года.

Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Трамп выступит на годовщину войны в Украине

Итак, ожидается, что глава Белого дома Дональд Трамп обратится к Конгрессу 24 февраля — в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Америки выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса с обращением о состоянии государства.

Как известно, это ежегодное послание, в котором лидер страны отчитывается о бюджете, экономике, повестке дня, достижениях, а также приоритетах политики и законодательных предложениях.

Заметим, что в прошлом году свою речь Трамп произносил в марте. Однако в этом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил сделать это именно в день годовщины полномасштабной войны России против Украины.

"Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Трампа выступить с докладом о состоянии дел в стране 24 февраля 2026 года. С момента своего возвращения в должность Дональд Трамп не прекращает работать на благо американского народа и выполнять свои обещания. Лучшее еще впереди", — написал Джонсон.

Скриншот приглашения. Фото: Майк Джонсон/X

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил важность Трампа в процессе окончания войны в Украине.

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной.