Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп выступит с заявлением к годовщине полномасштабной войны

Трамп выступит с заявлением к годовщине полномасштабной войны

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:49
Трамп выступит в день годовщины полномасштабной войны в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с речью в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Обращение запланировано на 24 февраля 2026 года.

Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:

Трамп выступит на годовщину войны в Украине

Итак, ожидается, что глава Белого дома Дональд Трамп обратится к Конгрессу 24 февраля — в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Америки выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса с обращением о состоянии государства.

Как известно, это ежегодное послание, в котором лидер страны отчитывается о бюджете, экономике, повестке дня, достижениях, а также приоритетах политики и законодательных предложениях.

Заметим, что в прошлом году свою речь Трамп произносил в марте. Однако в этом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил сделать это именно в день годовщины полномасштабной войны России против Украины.

"Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Трампа выступить с докладом о состоянии дел в стране 24 февраля 2026 года. С момента своего возвращения в должность Дональд Трамп не прекращает работать на благо американского народа и выполнять свои обещания. Лучшее еще впереди", — написал Джонсон.

Трамп виступить 24 лютого 2026 року
Скриншот приглашения. Фото: Майк Джонсон/X

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил важность Трампа в процессе окончания войны в Украине.

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной.

США Дональд Трамп Конгресс война в Украине вторжение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации