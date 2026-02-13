Политика Трампа внесла раскол между Европой и Западом — что случилось

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что из-за политики президента США Дональда Трампа между Европой и Западом накопилось немало расколов. Большинство американцев не поддерживают такой курс.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Гэвин Ньюсом сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

Читайте также:

Политика Трампа внесла раскол между Европой и Западом

Ньюсом подчеркнул, что нынешний курс Белого дома не отражает позицию большинства американцев. Он отметил, что мировой порядок разрушается из-за Дональда Трампа.

"Мировой порядок, который США помогали строить после Второй мировой, сейчас разрушается из-за одного человека — Дональда Трампа. Но он не представляет американский народ. Это временно", — сказал губернатор Калифорнии.

Он добавил, что несмотря на разногласия, признает попытки Трампа продвинуть переговоры по завершению войны в Украине. В то же время губернатор убежден, что нынешний подход не работает и требует пересмотра, если США хотят достичь реального результата.

Напомним, ранее СМИ писали, что Рубио отправляется в Европу из-за скандальных заявлений Трампа. Госсекретарь посетит сразу ряд стран.

Также известно, что Трамп выступит с заявлением к годовщине полномасштабной войны в Украине. Обращение запланировано на 24 февраля 2026 год.