Мирное соглашение — Трамп призвал Зеленского действовать

Зеленскому надо торопиться — Трамп о мирном соглашении
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение и закончить войну в Украине. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.
Трамп призвал Зеленского подписать мирное соглашение
Журналист спросил у Трампа его мнение относительно проведения выборов в Украине до начала лета 2026 года. Отвечая на это, президент США сказал, что Россия хочет заключить соглашение и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно "действовать и спешить".
"Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому надо спешить. Иначе он потеряет прекрасную возможность, он должен действовать, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, ранее губернатор Калифорнии заявил, что между Европой и Западом раскол из-за политики Трампа. По его словам, большинство американцев не поддерживают позицию Белого дома.
В то же время Bloomberg писал, что Рубио в ближайшее время поедет в Европу и посетит сразу несколько стран. Его визит связан со скандальными заявлениями Дональда Трамп.
