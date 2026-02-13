Видео
Україна
Видео

Зеленскому надо торопиться — Трамп о мирном соглашении

Зеленскому надо торопиться — Трамп о мирном соглашении

Дата публикации 13 февраля 2026 19:35
Мирное соглашение — Трамп призвал Зеленского действовать
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение и закончить войну в Украине. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского действовать.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом.

Читайте также:

Трамп призвал Зеленского подписать мирное соглашение

Журналист спросил у Трампа его мнение относительно проведения выборов в Украине до начала лета 2026 года. Отвечая на это, президент США сказал, что Россия хочет заключить соглашение и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно "действовать и спешить".

"Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому надо спешить. Иначе он потеряет прекрасную возможность, он должен действовать, — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее губернатор Калифорнии заявил, что между Европой и Западом раскол из-за политики Трампа. По его словам, большинство американцев не поддерживают позицию Белого дома.

В то же время Bloomberg писал, что Рубио в ближайшее время поедет в Европу и посетит сразу несколько стран. Его визит связан со скандальными заявлениями Дональда Трамп.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп война в Украине мирное соглашение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
