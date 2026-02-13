Мирні переговори РФ — склад делагації на зустріч в Женеві

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбудеться у Женеві, Швейцарія. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook.

Склад української делегації на переговори з РФ

Умєров розповів, що українська делегація вже готується до наступних тристоронніх переговорів, які відбудуться 17-18 лютого у Женеві. За його словами, Президент України Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи, туди входять:

Рустем Умєров,

Кирило Буданов,

Андрій Гнатов,

Давид Арахамія,

Сергій Кислиця,

Вадим Скібіцький.

"Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", — наголосив секретар РНБО.

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, раніше Дмитро Литвин назвав дату та місце наступних переговорів з Росією. У Кремлі підтвердили проведення мирних переговорів наступного тижня.

Водночас Володимир Зеленський відповів, чи поїде на переговори до Росії. Україна готова до діалогу на нейтральних майданчиках за участі міжнародних партнерів.