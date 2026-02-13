Мирні переговори РФ — склад делагації на зустріч в Женеві

Умєров назвав склад української делегації на наступні переговори з РФ
Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбудеться у Женеві, Швейцарія. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook.
Склад української делегації на переговори з РФ
Умєров розповів, що українська делегація вже готується до наступних тристоронніх переговорів, які відбудуться 17-18 лютого у Женеві. За його словами, Президент України Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи, туди входять:
- Рустем Умєров,
- Кирило Буданов,
- Андрій Гнатов,
- Давид Арахамія,
- Сергій Кислиця,
- Вадим Скібіцький.
"Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", — наголосив секретар РНБО.
