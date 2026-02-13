Відео
Головна Новини дня Умєров назвав склад української делегації на наступні переговори з РФ

Умєров назвав склад української делегації на наступні переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:11
Мирні переговори РФ — склад делагації на зустріч в Женеві
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбудеться у Женеві, Швейцарія. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook. 

Читайте також:

Склад української делегації на переговори з РФ

Умєров розповів, що українська делегація вже готується до наступних тристоронніх переговорів, які відбудуться 17-18 лютого у Женеві. За його словами, Президент України Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи, туди входять:

  • Рустем Умєров, 
  • Кирило Буданов,
  • Андрій Гнатов,
  • Давид Арахамія,
  • Сергій Кислиця,
  • Вадим Скібіцький.

"Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", — наголосив секретар РНБО. 

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, раніше Дмитро Литвин назвав дату та місце наступних переговорів з Росією. У Кремлі підтвердили проведення мирних переговорів наступного тижня.

Водночас Володимир Зеленський відповів, чи поїде на переговори до Росії. Україна готова до діалогу на нейтральних майданчиках за участі міжнародних партнерів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
